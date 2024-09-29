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小孟老師／9月29日星座運勢　魔羯座愛生氣會影響財運

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：事業有效溝通
感情：獻出浪漫玫瑰
財運：金融交易賺錢
幸運色：藍色
貴人：天秤
小人：射手

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雙子座

工作：業務流程改進
感情：主動伸出援手
財運：買賣外幣獲利
幸運色：玫瑰色
貴人：金牛
小人：天秤

天秤座

工作：維護客戶關係
感情：細心呵護溫馨
財運：交給專業規劃
幸運色：黃色
貴人：獅子
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：提升電子通訊
感情：單身把握桃花
財運：減少太情緒化
幸運色：紅色
貴人：水瓶
小人：巨蟹

金牛座

工作：適應跨國合作
感情：細心溫暖心房
財運：提升財富優勢
幸運色：绿色
貴人：處女
小人：雙子

處女座

工作：推動產品創新
感情：與愛共舞奔放
財運：獲得季節獎金
幸運色：橘色
貴人：射手
小人：金牛

【水象星座】

巨蟹座

工作：提高合作效率
感情：創造和諧家庭
財運：開市招財順利
幸運色：灰色
貴人：魔羯
小人：牡羊

天蠍座

工作：提供優質服務
感情：關注對方需要
財運：慎選可靠顧問
幸運色：綠色
貴人：雙子
小人：處女

雙魚座

工作：適應環境變化
感情：細心處理愛情
財運：買到便宜商品
幸運色：金色
貴人：天蠍
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：促進學習成長
感情：單身異性緣佳
財運：開始大幅賺錢
幸運色：白色
貴人：雙魚
小人：水瓶

獅子座

工作：領導創新項目
感情：結識異性友人
財運：新創意新版權
幸運色：粉紅色
貴人：牡羊
小人：天蠍

射手座

工作：建立合理目標
感情：好好把握桃花
財運：留心進場時機
幸運色：黑色
貴人：巨蟹
小人：獅子

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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