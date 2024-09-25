張惠妹大巨蛋開唱「20萬張門票開賣在即」　今這些人可優先購買！

記者蔡琛儀／台北報導

天后張惠妹（阿妹）即將在12月21、22、28、29、31日於台北大巨蛋連唱五天，締造首位在大巨蛋跨年演唱的華語歌手，上週售票資訊曝光後，歌迷皆摩拳擦掌準備在明（26日）在拓元售票系統爭搶近20萬張門票，主辦單位聲動娛樂也不忘提醒，國泰世華CUBE卡友可提前於今（25日）中午12點優先開買（每人每場訂單限購4張，限區限量售完為止），下午1點則由台灣大哥大接力，會員可洽購票專區。

▲張惠妹年底大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

身為全球華語女歌手演唱會記錄人，aMEI將帶著她的ASMR顱內風暴於12月班師回朝臺北大巨蛋，讓這場始於台北小巨蛋的「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，在歷經兩年，蛻變升級為戶外旗艦版「aMEI ASMR max世界巡迴演唱會」後，重回原點台北，解鎖新落成的臺北大巨蛋，成為唱進台北大巨蛋跨年檔的第一人。

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而此次演唱盛事將橫跨2024至2025年，斥資超過2億元打造前所未見的巨型舞台，舞台規模預計將比剛結束的上海8萬人體育場更龐大，音響部分更是邀請曾操刀東京巨蛋音響設計的日本團隊負責，張惠妹經紀人陳鎮川表示，阿妹非常非常重視這次的演出，除重新編排曲目、設計環節、沈浸式加強，到大巨蛋版本的紀念商品等，都密集召開會議並親自主持，就是為了將這演出做到極致完美。

▲張惠妹相當期待大巨蛋的演出。（圖／聲動娛樂提供）

她本人心情也極為興奮，曾不只一次開心說：「大巨蛋，我終於等到你了！」也為了臺北大巨蛋跨年無法及時出現在部落一年一度豐年祭盛事，幸而全家族都全力支持，讓她無後顧之憂，甚至部落親人還將組團北上，在豐年祭之前先進臺北大巨蛋，為部落之光張惠妹搖旗吶喊加油。