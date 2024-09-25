金鐘專訪／李銘順第一次有幸運物　范文芳得知兄弟爭獎：光宗耀祖

記者黃庠棻／專訪

第59屆金鐘獎戲劇類頒獎典禮將在10月19日於北流登場，這次的入圍名單公佈後，有許多獎項都堪稱死亡之組。其中，受到許多劇迷關注的非「迷你劇集／電視電影男主角獎」莫屬，因為竟然出現兄弟廝殺的場面，李銘順憑藉《八尺門的辯護人》入圍；李銘忠則是以《台語有影─夜盲》入圍。

▲李銘順以《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎。（圖／Hami Video）

李銘順、李銘忠由於人不在台灣，以視訊方式接受《ETtoday星光雲》專訪，被問到得知入圍當下的第一反應，李銘順立刻發出招牌爽朗笑聲，透露得知《八尺門的辯護人》報名18個獎項，竟然入圍16項，感到相當開心且驕傲。

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▲李銘順以《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎。（圖／翻攝自Facebook／八尺門的辯護人）

隨後，李銘順得知要跟弟弟李銘忠角逐同一個獎項，當時正在打高爾夫球的他，立刻變得忙碌了起來，直呼「根本沒辦法打球，恭喜電話接不完」，他也透露因為兄弟倆深耕演藝圈許久，早就有過會一起入圍的想法，沒想到這件事很快地在金鐘獎上發生，對於兩人來說「又是另一個成就」。

▲李銘順、李銘忠在金鐘獎角逐同一個獎項。（圖／凱渥提供）

而李銘順跟弟弟李銘忠感情深厚，入圍公布後跟對方說的第一句話都是「恭喜」，並沒有馬上嗆聲，反而說道「如果李銘忠得獎，我會護送他上台」，兩人也不約而同跟對方的老婆說「恭喜你老公得獎」。老婆范文芳在得知兄弟倆入圍更是開心地說道「光宗耀祖了」。

▲范文芳得知李銘順、李銘忠角逐同一項大獎，反應曝光。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

這一次李銘順在《八尺門的辯護人》中，需要以馬來西亞人身份詮釋台灣原住民，甚至是一名公設辯護人，他坦言接到劇本的時候，內心曾有過許多疑慮，很怕自己搞砸這部作品，很怕辜負劇組的期待，但因為角色的情感很豐滿，讓他忍不住直言「不接對不起自己，不接對不起導演」。

▲李銘順以《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎。（圖／八大提供）

不僅如此，李銘順也揭露演出《八尺門的辯護人》中困難的地方，表示雖然難度很高，但是演得非常過癮，講起角色「佟寶駒」，認為對方是個「外表跟內心世界是衝突的人，用詼諧來掩飾不想表露出來的心情」，更坦言自己為了演出原住民的角色，很努力地背熟劇本，就為了瞭解角色跟族人之間的衝突。

▲李銘順以《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎。（圖／八大提供）

六度入圍金鐘獎的李銘順，開心笑說這是第一次帶著幸運物走上星光大道，而他的幸運物正式自己的弟弟李銘忠，互相笑說幸運物就是對方。在李銘忠伸出結婚戒指炫耀自己有第二個幸運物時，他更是不服輸地笑說「那我就要拿結婚證書去」，反應相當逗趣。

▲李銘順笑說弟弟李銘忠是自己的幸運物。（圖／記者林敬旻攝）

只不過，李銘順被問到老婆范文芳是否會跟著一起到台灣參加金鐘獎時，則馬上說道「不會」，接著解釋原因，原來是金鐘獎後的一個禮拜，正好是兒子的期末大考，老婆必須陪伴在小孩旁邊溫書，但他有悄悄問兒子會不會看自己的頒獎典禮，兒子可愛地回覆「會」，一家人的互動非常可愛。

▲范文芳因為兒子大考，無法陪伴李銘順參加金鐘獎。（圖／翻攝自Instagram／aiainbaby）

最後，李銘順被要求給入圍的弟弟一段真情的告白，他收起幽默的個性，對著李銘忠說道「還是一句話，銘忠今年已經是大豐收」，雖然獎座對對方來說肯定很重要，但是千萬不要有太大壓力，一切隨緣，直言「銘忠值得一座獎，但這都是要看緣分的，最重要的是要給觀眾帶來好戲」。

▲李銘順喊話弟弟李銘忠。（圖／公共電視提供）