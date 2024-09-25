游鴻明版稅房產「從新店買到南港」身家超驚人！　學霸愛女才貌雙全

圖文／鏡週刊

游鴻明女兒游宇潼低調戀愛，對象是大她4歲的楊博翰，從兩人IG不難發現，彼此有不少共通點，除了家庭背景不一般外，游宇潼花2年時間就念完4年學制的UCLA數學系，加上音樂創作天分，除了曾受香奈兒邀請寫歌，也常在時尚精品派對擔任DJ；兩人都熱愛運動，游宇潼尤其喜歡極限運動，IG上有不少滑水的刺激場面，十分震撼過癮。

▲游宇潼（右起）和好友Bella Su、陳妤安與DJ傅昱一起出席品牌活動。（圖／鏡週刊）



另一個共通點就是，兩人都不想當靠爸族。游宇潼希望能走出自己的創作路，嗓音甜美的她，可以演唱小清新，也可以唱電音，全方位的才華讓人驚豔；而楊博翰則以DJ Beauz成員的身分在海外演出。

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▲9年前，游鴻明（右一）曾po出全家福照片。（圖／翻攝自游鴻明臉書／鏡週刊）

才藝雙全的游宇潼有個超會置產，演藝事業又歷久不衰的老爸游鴻明，身家也有數億元。游鴻明出道超過三十年，〈孟婆湯〉〈戀上另一個人〉〈五月的雪〉〈下沙〉〈愛我的人和我愛的人〉〈愛我〉〈繁華攏是夢〉〈無字的情批〉都是招牌曲，幫張學友、孫燕姿等天王、天后創作了50多首膾炙人口的歌曲。

▲游鴻明（右）並不特別支持女兒游宇潼（左）進入演藝圈。（圖／翻攝自游宇潼臉書／鏡週刊）

講話直白逗趣的游鴻明，也頗受綜藝節目歡迎，除了在中國大陸歌唱比賽擔任評審，每年在上海、蘇州等大城市都有巡演；版稅賺不完外，游鴻明20年前就開始在中國大陸北京、蘇州投資地產，碰上房市榮景及人民幣升值因素，房價已經漲了一倍之多。游鴻明在台灣也從新北市新店買到台北市南港，另外游鴻明長期投資台股，十多年前就是千萬元起跳的股市大戶，儘管曾遇上金融海嘯，但之後股市回溫，手上也有滿滿銀彈。

儘管游鴻明創作、演唱歷程豐富，游宇潼說，爸爸游鴻明從不會侷限她的創作，只有遇到錄音專業問題，才會去請教爸爸。

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