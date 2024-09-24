「名媛版大S」遭控賣精品假貨！　黃廉盈發聲駁：跟我沒關係

記者王靖淳／綜合報導

「名媛版大S」黃廉盈（夏黃廉盈）3年前與夜店大亨夏天倫結束12年婚姻，日前兩人隔空開砲，掀起外界關注，不過女方在今（24）日被週刊爆出疑似在二手拍賣社團賣精品假貨。為此她今（24）日透過臉書發出聲明澄清。

▲黃廉盈被週刊爆料疑似在二手拍賣社團賣精品假貨。（圖／翻攝自Facebook／LiEN黄廉盈）

針對近日被指出涉入某社團的報導，黃廉盈在聲明中強調，這個社團與她本人並無任何關係，報導中提到的社團僅是她的朋友所經營，且在多年前曾幫助她銷售過二手商品，同時也表示，對於這些不實指控感到遺憾，因此已決定採取法律途徑來維護自己的權益。最後，黃廉盈向大家呼籲，別再散布這些未經證實的謠言，以免造成更大的誤解和傷害。

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▲黃廉盈透過臉書發出聲明。（圖／翻攝自Facebook／LiEN黄廉盈）

根據《鏡週刊》報導，有網友透過Threads發文透露，自己在多年前追蹤了黃廉盈的粉專，並因此加入一個由黃廉盈友人管理的臉書社團。然而，該網友發現社團中銷售的「品牌會員禮」或「VIP小贈品」數量龐大，且多數貼文底下充斥著大量的+1的回應，這讓他質疑商品的真實性，同時也坦言，看了日前黃廉盈與前夫的負面新聞後，便開始認為該社團所賣的商品極可能是假貨。