幫3歲兒洗澡月經來被問「媽怎流血？」　陳彥婷妙答秒被兒反應打敗

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber陳彥婷和老公巨人交往8年結婚，婚後育有2子「黃金」、「元寶」，經常在社群分享育兒家庭日常，23日她在Instagram限時動態曬出與兒子一起洗澡時，剛好月經來，被問為何流血的過程趣事。

▲陳彥婷經常分享育兒日常。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷23日在Instagram限時動態曬出一張在浴室拍的照片，照片中可以看到兒子光著身子對鏡頭露出驚訝的表情，她透露自己剛好是生理期，兒子便好奇地問「媽咪你怎麼流血了？」她馬上藉此機會教育說：「媽媽是女生呀，每個月都會流血。」沒想到兒子繼續追問「為什麼呢？」她瞬間不知道如何解釋得讓孩子可以聽懂，思考了一下便回答「要排毒呀！」

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▲陳彥婷限時動態。（圖／翻攝自陳彥婷Instagram）

陳彥婷回答完，正覺得自己回答得還不錯，兒子馬上童言童語地說「女生很毒喔？」讓她相當無奈，母子間的互動相當逗趣。

陳彥婷先前曾PO出與大兒子黃金的對話影片，她想上廁所時，擔心小兒子看不到她會哭，黃金聞言主動說「沒關係阿！我幫你看弟弟」，後來她坐在馬桶上一邊看監視器畫面，發現大兒子哄起弟弟。畫面中，黃金雙手把弟弟牢牢抱在懷裡，耐心哄弟弟，還一邊唱歌，弟弟也乖乖聽哥哥唱歌，小小兄弟倆互動，令她感動寫下「我的黃金，真的是大哥哥了」，還加上哭泣表情符號。