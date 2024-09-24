歌迷按到手抽筋　TRASH首攻蛋「票房開紅盤」嗨翻！

記者蔡琛儀／台北報導

TRASH成軍15週年，將於12月14日在台北小巨蛋正式開，門票昨（23日）開賣就開出紅盤，讓TRASH除了感到開心，也直呼鬆一口氣，放下開賣前的焦慮情緒。隨著演唱會完售，TRASH表示：「我們決定心裡小小開心一下就好，因為接下來就要開始全神貫注的投入製作階段，絕對讓大家值回票價。」

▲TRASH首次小巨蛋演唱會票房開紅盤。（圖／華納提供）

TRASH透露在門票開賣當下，各自其實都有著隱形的壓力，他們笑說：「中午一到我們都很有默契的不提這件事，靜靜等公司通知售票的狀況，也在心裡祈禱，得知完售的當下我們心裡其實都還是有種很不真實的感覺，開心之餘，也覺得沒有辜負一直以來支持著我們的大家。」

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TRASH直言有鬆一口氣的感覺。開賣當天生日的阿夜也笑說：「剛好比較早起床，有看到大家搶得很激烈，還有歌迷說自己按到手抽筋，現在終於可以好好過生日了，謝謝大家送我的生日禮物。」頤原則表示：「開賣當時⁠在打掃家裡，只有看到訊息一直跳，得知完售真的很開心，希望給大家一輩子最難忘的體驗！」博文及魁剛則很有默契地表示開賣當下都還在睡，並表示感恩與知足。

而他們接下來就要開始忙著跟團隊開會、規劃節目、舞台等等細節，「請大家拭目以待我們在小巨蛋的處女秀！」並掛保證絕對讓樂迷值回票價。目前仍有零星票券可購，詳洽寬宏售票系統及萊爾富、OK便利商店。