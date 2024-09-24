網紅曬兔女郎露屁股照辣翻！　網揪「無修圖」版本照崩潰了

記者劉宛欣／綜合報導

香港網紅Kisabbb（陳思慧）早期經營個人YouTube頻道，憑著搞笑幽默的風格吸引了大批粉絲關注。她最初因為模仿「譚仔姐姐」口音的爆笑影片而開始走紅，逐漸在網路上打響名號。隨著時間推進，她的搞笑形象雖然依然存在，但逐漸加入了更多搞怪元素，經常在Instagram上分享自己的日常和一些特別的造型。

▲Kisabbb經常曬出辣照。（圖／翻攝Kisabbb Instagram）

Kisabbb於20日再次成為網路話題人物，起因是她在Instagram上發布了兔女郎造型的Cosplay照片，引起粉絲的熱烈討論。她在貼文中透露，穿上兔女郎裝扮並在台上表演跳舞對她來說是「一個相當大的挑戰」。這張照片迅速吸引了粉絲的留言，大家不僅欣賞她的造型，也表示對她的勇氣感到佩服。

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▲Kisabbb挑戰扮成兔女郎。（圖／翻攝Kisabbb Instagram）

然而，隨著照片熱度越來越高，有部分網友質疑照片是否經過過度修圖。有些人甚至指控Kisabbb「P圖照騙」，認為她的現實模樣與照片上呈現的形象有差距，同時將現場未經修圖的照片做對比，讓部分網友感到破滅。

▲Kisabbb現場圖。（圖／翻攝Kisabbb Instagram）

Kisabbb平時經常分享各種日常，上個就在限時動態上公開抒發不滿，透露有人對她「問價」，她曬出對話，詢問她是否有提供「特別服務」，令她相當憤怒，直言：「不如回去約你老X？我聽說有些人說可以約你老媽。你平時愛怎麼叫小姐都隨便你，但不要以為所有女人都是小姐。請尊重自己吧，我已經無視你了，你還一直煩！」她還強調：「臉是別人給的，但自尊是自己毀的。」