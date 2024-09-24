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丈夫過世後愛上國中閨蜜！　62歲女星「不懂女女床事」求助性治療

記者黃庠棻／台北報導

《今夜一起為愛鼓掌》上週播出第7、8集，影集呈現多元愛情議題，最新一集播出由潘麗麗與鮑正芳飾演女同志長輩，步入熟齡後相愛，卻因不會女女性愛，尋求性治療師教學。這也是2位資深演技派演員首度詮釋同志角色，被問到演出性愛戲會不會害羞，兩人相視一笑說「不會耶，看對眼很自然就發生了！」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲潘麗麗與鮑正芳在《今夜一起為愛鼓掌》飾演同志愛侶。（圖／壹壹影業提供）

劇中，潘麗麗與鮑正芳是國中同學，一個離婚、一個丈夫過世，步入熟齡後相遇「再見鍾情」，決定把握時光相愛，萬幸女兒也很支持，兩人感情非常幸福。然而，唯一遇到的阻礙是，過往都跟先生做愛的她們，卻不清楚女女性愛如何進行，被潘麗麗女兒發現後，幫她們報名性治療諮詢，楊謹華則以小人偶教學「磨豆腐」姿勢，讓她們成功達陣。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

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▲潘麗麗與鮑正芳在《今夜一起為愛鼓掌》飾演同志愛侶。（圖／壹壹影業提供）

雖然潘麗麗與鮑正芳皆首次演出同志角色，不過曾以《艾草》榮獲韓國首爾國際電視節最佳女主角獎的潘麗麗分享「之前在《艾草》中是演同志的母親，這一次自己演出，跟鮑姐一樣，很想知道自己可以做到什麼程度。」兩人也透露，其實自己身邊有很多遇到同樣情況的朋友，她們說「或許有人跟我們一樣，需要老師的指引，希望這部戲對他們有所幫助。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲潘麗麗與鮑正芳在《今夜一起為愛鼓掌》飾演同志愛侶。（圖／壹壹影業提供）

劇組今（24）日釋出「兩難篇」預告中，曝光楊謹華與楊祐寧不為人知的曖昧情愫，其實在最初楊祐寧遇到房事問題時，就曾撥匿名電話到性諮商中心，接聽者正是性治療師楊謹華，兩人便開始以這樣被諮詢者與諮商師的身份在通話中交換心事，成為相互的庇護所，楊祐寧只要一遇上問題，就會撥出匿名電話。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧遇上楊謹華。（圖／壹壹影業提供）

而這淡淡的曖昧，直到楊祐寧跟著老婆Ella一起去做夫妻諮商，互相認出對方聲音的兩人，背著Ella靜靜對視，甚至沒有讓她得知兩人曾私下接觸，「兩難篇」預告播出後，令人對這段曖昧更期待。

私下是多年好友的楊謹華與楊祐寧對戲默契十足，本劇導演將通話過程具象呈現，處在同樣空間卻要把對方當空氣的講出諮詢臺詞，不能看對方仍然能抓住彼此丟的球，火花十足。楊謹華分享跟好友合作非常開心，但話鋒一轉，她說「楊祐寧真的很愛捉弄我！他知道我工作時都會很緊張，他又是比較chill、很放鬆的大男生，常常現場freestyle讓我更緊張，我知道這些元素會讓戲更生動，對他真的又愛、又恨。」

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧遇上楊謹華。（圖／壹壹影業提供）

楊祐寧則大笑說「謹華是一個很認真的學生，我知道我常常打亂做好的功課，我滿不好意思的，但我後來每天以『看到謹華這種臉』為樂，很喜歡看到她很無助的狀態！」好友互動十分逗趣。

《今夜一起為愛鼓掌》第7、8集中，在MyVideo線上看收視高峰分別落在，楊謹華在工作場合巧遇斷崖式分手的前男友，重逢後的帥氣對話；巫建和和草爺飾演的同志情侶，雙方在路邊溝通後擁吻及楊謹華飾演的張佳晨為熟年女同志治療充滿愛的溫馨片段。

▲《今夜一起為愛鼓掌》。（圖／壹壹影業提供）

▲《今夜一起為愛鼓掌》楊祐寧遇上楊謹華。（圖／壹壹影業提供）

此外，《今夜一起為愛鼓掌》聲勢持續高漲，維持亮眼收視，網友們直呼「一集比一集精彩！」、「草爺、巫建和同志情超可愛」。在MyVideo連續22天蟬聯本日戲劇榜TOP3，每周日首播後都登上戲劇收視榜冠軍；在愛奇藝國際版持續連霸台劇第一；八大戲劇台開播第四週，在有線電視整體收視表現上再創新高，其中分眾35-44歲以上女性族群以1.08高收視最為亮眼。

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