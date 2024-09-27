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小孟老師／9月27日星座運勢　巨蟹平時不敢說的趁今天！

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：雙方共同成長
感情：貴人相助有成
財運：運用投資工具
幸運色：粉紅色
貴人：魔羯
小人：射手

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雙子座

工作：找到創新方案
感情：用心打扮自己
財運：創建穩定收入
幸運色：綠色
貴人：獅子
小人：金牛

天秤座

工作：擴大全球業務
感情：出現新的桃花
財運：適時調整投資
幸運色：绿色
貴人：巨蟹
小人：雙魚

【土象星座】

魔羯座

工作：了解客戶需求
感情：戀愛勇氣重要
財運：增加資產價值
幸運色：綠色
貴人：處女
小人：牡羊

金牛座

工作：贏得忠實客戶
感情：兩人甜蜜約會
財運：客戶購買增加
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：處女

處女座

工作：執行市場分析
感情：遇見更美愛情
財運：創業成功獲利
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：雙子

【水象星座】

巨蟹座

工作：解決複雜問題
感情：伴侶溝通順暢
財運：投資取得回報
幸運色：紅色
貴人：雙子
小人：天蠍

天蠍座

工作：促進靈感創意
感情：突發浪漫姻緣
財運：有效節省開支
幸運色：白色
貴人：射手
小人：巨蟹

雙魚座

工作：拓展業務合作
感情：相處嚐到甜頭
財運：資產均衡配置
幸運色：黃色
貴人：金牛
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：提升品牌名氣
感情：戀愛層次提升
財運：有效財務管理
幸運色：橘色
貴人：雙魚
小人：獅子

獅子座

工作：了解競爭對手
感情：曖昧者頻放電
財運：增加職業收入
幸運色：金色
貴人：牡羊
小人：天秤

射手座

工作：應對解決衝突
感情：桃花有貴人運
財運：資產持繼增值
幸運色：黑色
貴人：天秤
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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