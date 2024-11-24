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直擊／宛如拍偶像劇！周湯豪衝入觀眾席「深情對唱人妻」　她嬌羞了

記者吳睿慈／台北報導

歌手周湯豪以「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」連續兩天在台北小巨蛋開唱，演出24日來到最後一天，萬名粉絲與他同歡。他把小巨蛋一下子變成超炫時尚伸展台，一下子又變身巨型潮流夜店，更在唱到〈這是你的歌〉時走到觀眾席，他收下四面八方丟來的性感內衣，與歌迷自拍、繞場和各區觀眾互動。

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪一連兩天在小巨蛋開唱。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

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周湯豪超越自己，為演唱會訂製15米高銀色未來工業櫥窗、銀色造型燈箱，以及貫穿全場觀眾席的升降燈光結構，天地近2000片LED、632顆燈、15台雷射，百萬道迷幻光束，為了和派對區的歌迷零距離互動，特別加長延伸台可以更深入觀眾區，10座延伸台升降，則能更貼近歌迷，加倍感受他的滿滿表演能量！

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲周湯豪與女粉互動，全場超嗨，畫面宛如拍偶像劇。（圖／記者周宸亘攝）

演唱會上，周湯豪與觀眾互動連連，還把麥克風交給藝人好友，他在唱到抒情歌時，大喊「丫頭幫我拿麥克風」，對著女方深情自彈自唱，丫頭表情嬌羞又靦腆，他接著把麥克風遞給女粉絲，距離近到連毛孔都可以看清楚，全場尖叫聲不斷。

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪與粉絲互動連連。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

一連帶來多首熱門歌曲，周湯豪連電視劇《鐘樓愛人》插曲〈不放〉都放入歌單，只是他玩心大開，拿著喜愛的牛奶球麵包上台，沒想到台下大喊「我也要」，於是他宛如在台上餵魚，一顆顆牛奶球往搖滾區丟，他笑喊：「這裡很像池塘！」歌迷加碼「我想要你」，他則露出酷帥笑容婉拒：「你要我？你得不到的！」

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲周湯豪衝進觀眾席。（圖／記者周宸亘攝）

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