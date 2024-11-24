ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程

記者黃庠棻／專訪

台日合資BL劇《看見愛》描繪富三代為逃避繼承家業的壓力意外愛上聽障看護的故事，卡司集結新生代演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、陳柏文，其中主CP由金雲、林宇組成，是一對玩世不恭的富三代與溫暖聾人看護的組合，兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

金雲在《看見愛》飾演的是一位聾人，因為個性溫暖一心只想靠著自己的能力擔任看護工作，雖然求職頻頻被打槍，卻有著跟他一樣溫暖的父母、青梅竹馬依靠；林宇則是飾演一位從國外回台的富三代，個性看起來不正經、吊兒啷噹，實則卻是為了逃避鬥爭的聰明孩子，兩人劇中有著截然不同的個性，也擦出許多愛的火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

回憶起兩人第一次見面，金雲認為林宇看起來很悶騷又內向，沒想到在角色決選時又遇到對方，才一改先前的印象，覺得對方個性溫柔又有禮貌，沒想到熟悉了之後，才知道林宇其實是個幼稚的人，笑說「精神層面落差很大」。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

林宇回憶起初次與金雲相見的情況，面對190公分的對方直覺是「很高、很有距離感，而且看起來很難想處」，讓他第一次看到對方後，完全沒有講到話，甚至不敢靠近。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

被問到知道跟對方演CP的第一反應，金雲直呼「當時眼神對到，第一眼就認定是他了」，坦言在海選時跟林宇對戲起來最自然，剛好在決選的時候常常搭在一起，笑說「這是命運」；林宇也異口同聲表示跟金雲在海選時也一樣「當下就希望可以跟對方搭檔」，沒想到夢想成真，覺得非常感恩。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

在拍攝《看見愛》之前，劇組為了讓演員們熟悉起來，有特地安排合宿訓練，當時兩人睡在同一間房間，很自然而然地就熟絡了起來。後來在拍攝期，有很多場在宜蘭民宿拍攝的戲碼，演員們索性就住在那棟別墅裡，兩人害羞透露私下真的有睡在同一張床，且有長達7天時間。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

在《看見愛》播出後，金雲跟林宇兩人有不少吻戲、抱抱、親密戲，兩人談到拍攝的趣事，金雲透露是第一次的吻戲，因為那一幕剛好要呈現「不小心親到」的畫面，這反而是最難的地方，因為自己很常會不小心嘟起嘴來，因此那一場戲拍了超過十次，兩人也親了很多次。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

私底下的金雲跟林宇與《看見愛》一樣，個性反差很大，被問到私底下遇到心儀對象會怎麼做時，金雲表示自己是走佛系路線，因為個性內向，所以就算遇到暗戀的人也都保持「隨緣」狀態；林宇則坦言自己是屬於橫衝直撞類型，遇到喜歡的人會主動丟直球，也會很講求浪漫的儀式。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲（右）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，金雲先前參加選秀《原子少年》就因高挑身材受到矚目，跟《看見愛》的劇情相似，在面試上也有不少被打槍的經驗，坦言自己其實一開始就想朝演員發展，但因為身高太高很容易被打槍，幸好有了這些經驗，剛好可以將情緒帶入本劇的演出。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲有190公分高。（圖／記者黃克翔攝）

不過金雲也坦言，自己跟角色個性很相似，堅持又執著，私底下也有支持著他的家人，生活大小事也不會把負面情緒帶給家人，最大的不同就是不敢當面反擊諷刺他的面試官，直呼自己「不會那麼衝動，不會橫衝直撞」。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲坦言自己跟角色個性很相似。（圖／記者黃克翔攝）

故事前幾集，金雲在《看見愛》有一場長達16秒的洗澡戲，甚至有很多近距離拍攝的鏡頭，他一聽馬上笑說自己不敢看，也完全不敢想像粉絲看到的反應。回憶起當時拍攝的過程，他透露一開始很緊張，但因為拍戲的浴室很想，大概就擠4個人，當水灑下來時，發現一旁的花絮師要一起躲避水花，反而讓他輕鬆不少，更要忍住笑意，所幸拍攝只花了半小時而已。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲在《看見愛》劇裡大秀身材。（圖／記者黃克翔攝）

而林宇飾演的富二代公子哥角色個性有點幼稚，他坦言自己私底下也很淘氣，雖然MBTI測出是個I人，但在拍攝期間只要被提醒就可以放開演出，採訪期間也不斷地流露出可愛又直率的個性。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宇在採訪中不斷流露直率又可愛的性格。（圖／記者黃克翔攝）

178公分的林宇在《看見愛》前幾集就連續被金雲和林家佑公主抱，被問到哪一位比較會抱時他猶豫了一下選擇了金雲，讓坐在一旁的CP金雲忍不住吃醋抱怨「怎麼需要想這麼久」，劇中吵吵鬧到的場景彷彿延續到了戲外。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宇在採訪中不斷流露直率又可愛的性格。（圖／記者黃克翔攝）

而林宇在進入演藝圈之前做過不少打工，曾在百貨公司當過銷售，當過英語家教，有下廚天份的他還在早午餐店、知名品牌烏龍麵打工，更強調自己在烏龍麵店負責「炸天婦羅」，坦言這一些工作經驗都是自己演戲的養分，直呼「學會了怎麼跟人溝通」。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-林宇 。（圖／記者黃克翔攝）

▲林宇進入演藝圈前曾有過不少打工經驗。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

小S錄影出事了！弄斷王瀅20萬精品包　嚇到臉僵「畫面全播送」

金馬獎／劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！　畫面播出掀議

薔薔爸爸出事了！社區地下室「被從後面偷襲毆打」秒暈倒 傷勢照曝

賈永婕東京巨蛋「外露比基尼」應援脫了！起底11年前熱血一幕：勇氣哪來

金馬獎／劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！　網友一聽超錯愕：出事了

啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

春風「哥，我落馬了」跟周杰倫討拍！本尊被釣出 19字回答太幽默

金馬61完整得獎名單！　《鬼才之道》5獎大贏家

金馬獎／2新人主持超混亂挨轟！「出包當場彎腰乾笑」　尷尬畫面全播出

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金雲, 林宇, 看見愛

讀者迴響

最新新聞更多

  1. NewJeans天價解約金數字曝光！　閔熙珍聊天紀錄洩成員超高收入
  2. 直擊／宛如拍偶像劇！周湯豪衝入觀眾席「深情對唱人妻」　她嬌羞了
  3. 《鬼才之道》獲五大獎「金馬大贏家」　張榕容被包圍喊：與有榮焉！
  4. 偷心人夫周興哲暖到太犯規！怕團隊著涼　華服披工作人員身上
  5. 周湯豪唱完小巨蛋受傷了！後台緊急搶救「吞止痛藥」：把筋扳回來
  6. 擊敗張艾嘉、吳君如奪金馬！　新科影后鍾雪瑩也嚇到：我有「蛤」出來
  7. 林襄「無緣看台日冠軍戰」曝原因　快閃東京：最無悔的一次決定
  8. 專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程
  9. 吳君如曝許光漢「私下挺劉冠廷」暖舉！　感動：他們一定是很好的朋友
  10. U:NUS高有翔日本累癱畫面曝光　「深情演技」成品出爐：那是我？

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366