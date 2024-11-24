專訪／190cm金雲壁咚CP林宇！　「第一眼就認定他」曝首見面過程

記者黃庠棻／專訪

台日合資BL劇《看見愛》描繪富三代為逃避繼承家業的壓力意外愛上聽障看護的故事，卡司集結新生代演員金雲、林宇、林家佑、林詠傑、陳柏文，其中主CP由金雲、林宇組成，是一對玩世不恭的富三代與溫暖聾人看護的組合，兩人接受《ETtoday星光雲》專訪時，也分享了拍攝的趣事。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

金雲在《看見愛》飾演的是一位聾人，因為個性溫暖一心只想靠著自己的能力擔任看護工作，雖然求職頻頻被打槍，卻有著跟他一樣溫暖的父母、青梅竹馬依靠；林宇則是飾演一位從國外回台的富三代，個性看起來不正經、吊兒啷噹，實則卻是為了逃避鬥爭的聰明孩子，兩人劇中有著截然不同的個性，也擦出許多愛的火花。

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▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

回憶起兩人第一次見面，金雲認為林宇看起來很悶騷又內向，沒想到在角色決選時又遇到對方，才一改先前的印象，覺得對方個性溫柔又有禮貌，沒想到熟悉了之後，才知道林宇其實是個幼稚的人，笑說「精神層面落差很大」。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

林宇回憶起初次與金雲相見的情況，面對190公分的對方直覺是「很高、很有距離感，而且看起來很難想處」，讓他第一次看到對方後，完全沒有講到話，甚至不敢靠近。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

被問到知道跟對方演CP的第一反應，金雲直呼「當時眼神對到，第一眼就認定是他了」，坦言在海選時跟林宇對戲起來最自然，剛好在決選的時候常常搭在一起，笑說「這是命運」；林宇也異口同聲表示跟金雲在海選時也一樣「當下就希望可以跟對方搭檔」，沒想到夢想成真，覺得非常感恩。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

在拍攝《看見愛》之前，劇組為了讓演員們熟悉起來，有特地安排合宿訓練，當時兩人睡在同一間房間，很自然而然地就熟絡了起來。後來在拍攝期，有很多場在宜蘭民宿拍攝的戲碼，演員們索性就住在那棟別墅裡，兩人害羞透露私下真的有睡在同一張床，且有長達7天時間。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

在《看見愛》播出後，金雲跟林宇兩人有不少吻戲、抱抱、親密戲，兩人談到拍攝的趣事，金雲透露是第一次的吻戲，因為那一幕剛好要呈現「不小心親到」的畫面，這反而是最難的地方，因為自己很常會不小心嘟起嘴來，因此那一場戲拍了超過十次，兩人也親了很多次。

▲金雲（左）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

私底下的金雲跟林宇與《看見愛》一樣，個性反差很大，被問到私底下遇到心儀對象會怎麼做時，金雲表示自己是走佛系路線，因為個性內向，所以就算遇到暗戀的人也都保持「隨緣」狀態；林宇則坦言自己是屬於橫衝直撞類型，遇到喜歡的人會主動丟直球，也會很講求浪漫的儀式。

▲金雲（右）、林宇在BL劇《看見愛》組成CP。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，金雲先前參加選秀《原子少年》就因高挑身材受到矚目，跟《看見愛》的劇情相似，在面試上也有不少被打槍的經驗，坦言自己其實一開始就想朝演員發展，但因為身高太高很容易被打槍，幸好有了這些經驗，剛好可以將情緒帶入本劇的演出。

▲金雲有190公分高。（圖／記者黃克翔攝）

不過金雲也坦言，自己跟角色個性很相似，堅持又執著，私底下也有支持著他的家人，生活大小事也不會把負面情緒帶給家人，最大的不同就是不敢當面反擊諷刺他的面試官，直呼自己「不會那麼衝動，不會橫衝直撞」。

▲金雲坦言自己跟角色個性很相似。（圖／記者黃克翔攝）

故事前幾集，金雲在《看見愛》有一場長達16秒的洗澡戲，甚至有很多近距離拍攝的鏡頭，他一聽馬上笑說自己不敢看，也完全不敢想像粉絲看到的反應。回憶起當時拍攝的過程，他透露一開始很緊張，但因為拍戲的浴室很想，大概就擠4個人，當水灑下來時，發現一旁的花絮師要一起躲避水花，反而讓他輕鬆不少，更要忍住笑意，所幸拍攝只花了半小時而已。

▲金雲在《看見愛》劇裡大秀身材。（圖／記者黃克翔攝）

而林宇飾演的富二代公子哥角色個性有點幼稚，他坦言自己私底下也很淘氣，雖然MBTI測出是個I人，但在拍攝期間只要被提醒就可以放開演出，採訪期間也不斷地流露出可愛又直率的個性。

▲林宇在採訪中不斷流露直率又可愛的性格。（圖／記者黃克翔攝）

178公分的林宇在《看見愛》前幾集就連續被金雲和林家佑公主抱，被問到哪一位比較會抱時他猶豫了一下選擇了金雲，讓坐在一旁的CP金雲忍不住吃醋抱怨「怎麼需要想這麼久」，劇中吵吵鬧到的場景彷彿延續到了戲外。

▲林宇在採訪中不斷流露直率又可愛的性格。（圖／記者黃克翔攝）

而林宇在進入演藝圈之前做過不少打工，曾在百貨公司當過銷售，當過英語家教，有下廚天份的他還在早午餐店、知名品牌烏龍麵打工，更強調自己在烏龍麵店負責「炸天婦羅」，坦言這一些工作經驗都是自己演戲的養分，直呼「學會了怎麼跟人溝通」。

▲林宇進入演藝圈前曾有過不少打工經驗。（圖／記者黃克翔攝）