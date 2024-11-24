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表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG睽違9年合體，他們23日在MAMA頒獎典禮帶來新歌〈HOME SWEET HOME〉首唱，全場氣氛沸騰，更有觀眾感動到哭出來。王者歸來的舞台帥氣不已，但其實表演途中出現小意外，太陽剛出場不到1分鐘就慘跌，但機智的他馬上隨著節奏帥氣地站起來，絲毫看不出破綻。

▲BIGBANG太陽府現身沒多久就跌倒了，但觀看直播的粉絲大部分都認為是表演的一部分。（圖／翻攝自Mnet）

▲BIGBANG太陽（左）甫現身沒多久就跌倒了，但觀看直播的粉絲大部分都認為是表演的一部分。（圖／翻攝自Mnet）

BIGBANG的舞台由G-DRAGON揭開序幕，他唱著新歌〈POWER〉展現無人能敵的帥氣風範，連觀眾席的偶像都很嗨，全場享受著他的舞台，接著太陽與大聲依序從舞台其他角落現身，氣氛嗨到最高點。

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▲▼表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼太陽雖小失誤，但表演依舊精彩。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神。（圖／翻攝自Mnet）

只是太陽才剛出場不到1分鐘，其實就意外在鏡頭前跌倒，只是他動作很俐落，馬上就以華麗的姿勢再度站起來，短短不到2秒的時間，讓觀眾都誤以為是地板動作，待再度重播時才發現「原來太陽剛剛跌倒了」。

▲▼表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼BIGBANG合作舞台所有人看哭。（圖／翻攝自Mnet）

▲▼表演失誤沒人發現！BIGBANG太陽跳到慘跌「秒化解危機」　網讚：他是神。（圖／翻攝自Mnet）

這段太陽跌倒的插曲引起討論，網友讚嘆「太陽真的帥爆了，彷彿是被神附身的表演舞台」、「還以為是表演一部分」、「沒發現他跌倒」，但也有歌迷關心他的傷勢，希望他的腳沒事。

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