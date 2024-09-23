吳慷仁傳進軍中國！　名導大方祝福但懇求「千萬別靠踩母國輸誠」

記者劉宛欣／綜合報導

金馬影帝吳慷仁傳出將接演陸劇《執迷》，搭檔《甄嬛傳》孫儷，且近日更謠傳已經與大陸「壹心娛樂」簽經紀約，引發各界關注。台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕直言先前就曾表達過不反對藝人進軍中國的看法，這次吳慷仁簽給中國經紀公司的消息曝光，他也在臉書寫下看法，祝福並表示「不意外，也很合理」。

▲吳慷仁傳出進軍中國的消息引發熱議。（圖／ETtoday資料照）

汪怡昕坦言多年前與吳慷仁接觸時，就知道對方一直想去中國發展，因此這次得知消息「不意外也很合理」，他提到吳10年前曾經力挺太陽花，還能得到這樣的機會相當不容易，他願意真心祝福，接著提出自己的看法表示：「我認為台灣藝人、演員去中國發展我都祝福。但拜託，往後千萬不要用踩自己母國的方式，來向中國市場輸誠。畢竟那是一個從不放棄侵略台灣的國度，這是我做爲一個台灣本土製作人的私心期待。」如果連吳慷仁也跪，那就可惜了在台灣養成、長大的演員。

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▲名導發表對於吳慷仁去中國大陸發展的看法。（圖／ETtoday資料照）

汪怡昕提出看法後，遭部分激進網友狂酸，他為此再發表一次看法，強調自己沒唱衰、沒嘲諷，只是以一個影人角度抒發心情，並且給予吳慷仁提醒。拍攝過《國際橋牌社》的他，坦言自己選擇了中國市場無法接受的作品，是他自己的選擇，他直言「但不代表別人選擇過去經營就是錯的，這要分清楚」。

汪怡昕指出台灣影視市場、環境不夠好，因此要進軍更大的市場進行挑戰是很合理的事，台灣產業要更努力的讓有能力的人願意留下來奮鬥，而非單方面把去中國的人指為「叛徒」，至於前去發展不得已就會牽扯兩岸議題的部分，他認為「會不會付出代價？就是每個人的抉擇了！」