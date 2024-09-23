ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S「跨腿纏綿」大咖港星！激情戲直接撲倒鄭伊健　他驚慌反應全被拍

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日更邀請到《古惑仔》「陳浩南」一角的香港男神鄭伊健來到節目中，將首次在台開演唱會的他，被問出道這麼久的時間，為什麼都不來台開演唱會時，鄭伊健表示，因為自己的中文不好，會有壓力：「但有些人跟我說，這次過來不是唱國語歌，而是唱廣東歌，所以我就沒有壓力想試試看，而且他們說喜歡聽我講廣東話」此話一出，鄭伊健立刻切換成「廣東話」模式，引起現場一陣驚呼，小Ｓ還笑說：「欸你講廣東話比較帥欸！」引起全場大笑。

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）

▲鄭伊健為了宣傳錄製《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台 提供）

最愛在節目中當導演，幫來賓安排短劇的小S，又怎麼會放過這大好機會，小S看著鄭伊健和同場來賓婁峻碩笑說，「我覺得鄭伊健本人來了，不讓他演戲說不過去，但不要演一些以前演過的角色，他應該…從來沒有演過BL劇吧？而且婁峻碩是不是一臉小白臉的樣子」此話一出立刻引起全場驚呼，婁峻碩則傻眼表示：「好逼人喔！姐你好逼人！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）

▲婁峻碩被逼和鄭伊健演BL劇。（圖／東森綜合台 提供）

而鄭伊健竟也卯起來導戲，帶著婁峻碩、派翠克化身夜總會老闆一起面試「新妹」，只見班底們和小Ｓ排排站好，跟老闆們介紹自己，當輪到小Ｓ時，她徑直走到鄭伊健面前，從他的大腿一路摸到小腿，最後甚至把鄭伊健整隻腿抬起來，嚇得對方立刻表示：「過！過！過！」並示意小Ｓ趕快站起來，還把沙發整個讓給她坐；沒想到一坐上沙發，小S突然篡位變成老闆娘，鄭伊健的一句邀約：好，睡覺了！更是讓小S得寸進尺，直接撲倒他，鄭伊健害羞的模樣笑翻全場。

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

推薦閱讀

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

一隻阿圓比基尼「只用1條帶子支撐」！越南解放車頭燈兇爆 鏤空泳褲激辣

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

唐綺陽運勢／雙子「感情易起爭執」天蠍天秤桃花旺！處女小心過勞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

正妹主播爆集體陪睡！小楊哥正宮1招被讚：霹靂手段　小三懷孕下場慘

消失4年！愷樂41歲生日終於露面了　曬兒子合照樂喊「你是最棒的禮物」

G.NA賣淫退出歌壇　消失8年「突PO詭異近況照」韓網嚇瘋：怕她做傻事

賈靜雯19歲大女兒「撐爆襯衫」超兇！梧桐妹一蹲下…黑絲美腿全看光

不想在電視上看到她！日民眾點名4不倫女星…第一名「讓人失望」

眾量級Andy認「一切是最好的安排」！　爆分手首發聲

明道曬帥兒正面照：提早4年給陳喬恩生的花童　婚禮撒花畫面萌翻

陳喬恩親友面前放閃！　「伴郎鄭元暢帥翻」婚禮現場高清照來了

中國4大花旦、4小花旦名單出爐！　于正點「唯一頂流女神」獲一致認同

未出席陳喬恩婚禮？夏于喬認「沒收到邀請」：比較少聯絡

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 派翠克, 小姐不熙娣, 鄭伊健, 婁峻碩, 陳浩南

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 林家謙開唱太誠實「這首歌是寫給別人的」　徐佳瑩當場傻眼了
  2. 網紅命理師簡少年遭烘爐地控「詐騙信徒」！　團隊澄清聲明曝光
  3. 《戲說》男星享壽83歲「生前唯一願望」實現　演藝工會理事長發聲
  4. 林萱瑜2年前「切除甲狀腺瘤」！　公開術後照：當了半年肉感妹子
  5. 快訊／宋慧喬俐落短髮抵台！氣場強大　民眾認出驚呼：是宋慧喬
  6. 陸劇女神被說離婚後「眼裡沒光了」　傻眼回擊：難道要帶手電筒？
  7. Twinko可青突PO點滴照！　「虛弱躺椅」曝最新病況
  8. 台灣影視實力大爆發　「30部作品」躍上2024釜山影展
  9. 美食YTR跨領域主持電視節目！　機智反應逗樂現場工作人員
  10. 王子舞台落下男兒淚！　撂「50位藝人好友」支持…特別點名曾之喬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366