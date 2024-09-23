小S「跨腿纏綿」大咖港星！激情戲直接撲倒鄭伊健　他驚慌反應全被拍

記者孟育民／台北報導

東森綜合由小S（徐熙娣）、派翠克主持的《小姐不熙娣》，近日更邀請到《古惑仔》「陳浩南」一角的香港男神鄭伊健來到節目中，將首次在台開演唱會的他，被問出道這麼久的時間，為什麼都不來台開演唱會時，鄭伊健表示，因為自己的中文不好，會有壓力：「但有些人跟我說，這次過來不是唱國語歌，而是唱廣東歌，所以我就沒有壓力想試試看，而且他們說喜歡聽我講廣東話」此話一出，鄭伊健立刻切換成「廣東話」模式，引起現場一陣驚呼，小Ｓ還笑說：「欸你講廣東話比較帥欸！」引起全場大笑。

▲鄭伊健為了宣傳錄製《小姐不熙娣》。（圖／東森綜合台 提供）



最愛在節目中當導演，幫來賓安排短劇的小S，又怎麼會放過這大好機會，小S看著鄭伊健和同場來賓婁峻碩笑說，「我覺得鄭伊健本人來了，不讓他演戲說不過去，但不要演一些以前演過的角色，他應該…從來沒有演過BL劇吧？而且婁峻碩是不是一臉小白臉的樣子」此話一出立刻引起全場驚呼，婁峻碩則傻眼表示：「好逼人喔！姐你好逼人！」

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▲婁峻碩被逼和鄭伊健演BL劇。（圖／東森綜合台 提供）

而鄭伊健竟也卯起來導戲，帶著婁峻碩、派翠克化身夜總會老闆一起面試「新妹」，只見班底們和小Ｓ排排站好，跟老闆們介紹自己，當輪到小Ｓ時，她徑直走到鄭伊健面前，從他的大腿一路摸到小腿，最後甚至把鄭伊健整隻腿抬起來，嚇得對方立刻表示：「過！過！過！」並示意小Ｓ趕快站起來，還把沙發整個讓給她坐；沒想到一坐上沙發，小S突然篡位變成老闆娘，鄭伊健的一句邀約：好，睡覺了！更是讓小S得寸進尺，直接撲倒他，鄭伊健害羞的模樣笑翻全場。

▲▼鄭伊健導戲，小S演「新妹」面試老闆。（圖／東森綜合台 提供）