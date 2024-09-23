陳喬恩婚禮捧花「被高顏值伴郎接到」　她轉頭一看…笑到拍手狂跳

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的22日，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，在演藝圈有好人緣的她邀來七朵花團員擔任伴娘，好友明道、鄭元暢擔任伴郎，她更大方分享親友參加婚禮所拍攝的花絮，一則丟捧花的影片引起不少網友關注。

▲陳喬恩22日舉辦婚禮。（圖／陳喬恩經紀人提供）

陳喬恩22日的婚禮一直進行到晚間，23日起床後便一一轉發親友所拍攝的婚禮影片，當晚她穿著粉紅色復古禮服，配戴黑色長手套，背對著觀眾席準備丟捧花，在她身後則是聚集著一群親友虎視眈眈地想要搶到捧花，沒想到一陣慌亂之下，最後竟落在了伴郎手裡。

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▲陳喬恩丟捧花，意外落入伴郎手裡。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

原來，在陳喬恩手上意外拿到捧花的人，是婚禮的伴郎之一Ray（詹智凱）。陳喬恩一轉身看到Ray接到捧花，立刻開心又興奮地直跳腳，現場也笑聲不斷，對於這個意料之外的驚喜感到相當逗趣。

▲陳喬恩丟捧花，意外落入伴郎Ray（右二）手裡。（圖／陳喬恩經紀人提供）

事實上，Ray雖並非演藝圈內的明星，但他的交友圈相當廣闊，時常會在個人Instagram上分享與好友聚會的照片，除了陳喬恩之外，包含張震、彭于晏、舒淇、馮德倫、張清芳都是他的朋友。

▲陳喬恩好友Ray（最左）有許多大咖藝人朋友。（圖／陳喬恩經紀人提供）