吳慷仁傳「簽約中國經紀公司」！2台灣男星也是同門　粉專遭洗版

▲吳慷仁傳出簽約中國經紀公司「壹心娛樂」。（圖／吳慷仁臉書）

圖文／CTWANT

41歲台灣男星吳慷仁，演過《一把青》、《下一站，幸福》、《我們與惡的距離》等多部知名戲劇，去年還憑著《富都青年》獲得第60屆金馬獎最佳男主角獎，演技獲得眾人肯定。吳慷仁數年在台灣沒有經紀人，全靠自己打理一切，近日傳出他已簽約中國經紀公司「壹心娛樂」，讓大批粉絲心碎，旗下台灣男星還有趙又廷及陳昊森。

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近日吳慷仁被爆出在中國簽約經紀公司「壹心娛樂」，網路平台討論熱烈，不少台灣粉絲心碎表示，「到底為什麼非要去中國發展？真心不懂」、「連吳慷仁都可以折服於人民幣」、「他演的戲議題跟角色都還不錯耶，以為他是有想法跟堅持的人，結果不是」、「吳先生加入中國經紀公司，只要不談政治，我會尊重他。」

「壹心娛樂」旗下有春夏、李現、馬思純、宋佳、馬伊琍、王學圻等演員，香港藝人有薛凱琪，台灣藝人有趙又廷及2022年加入的陳昊森。不過吳慷仁簽約的消息尚未經官方或本人證實，維基百科和百度的資料也還未更新，目前沒出現吳慷仁的名字。

儘管吳慷仁尚未親自證實此事，仍有不少網友跑到他的臉書下留言、攻擊，另有人翻出吳慷仁曾發表「我的老家是安徽」的言論揶揄他，「竟然簽到中國，對你好失望，再見了，再也不見」、「吃裡扒外，舔共賣台，再會演戲也不足取，令人不齒與唾棄」、「趕快入籍安徽省，比較實在只想舔人民幣，真的很不忠誠」、「安徽人，你還參加過太陽花」、「慷仁兄，沒有台灣，你就沒有今天。」

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