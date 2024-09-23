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安室奈美惠引退6年「現況曝光」！直擊現身夏威夷　護花26歲男身分揭曉

記者田暐瑋／綜合報導

日本天后安室奈美惠自2018年宣布引退後便鮮少公開露面，近日有網友在夏威夷偶遇本人，並拍下照片PO網，身邊還跟著一個年輕男子，應是她已經26歲的兒子溫大。

▲安室奈美惠在夏威夷被偶遇。（圖／翻攝自小紅書）

▲安室奈美惠在夏威夷被偶遇。（圖／翻攝自小紅書）

有大陸網友近日到夏威夷，在路上竟遇到已引退的安室奈美惠，從旁悄悄拍下後PO上小紅書，只見她身著一件印花長裙，頭戴白色鴨舌帽，身材臉蛋依舊保養得宜，旁邊跟著一位年輕男子，據悉應是她26歲的兒子溫大，目擊者透露，安室奈美惠當時注意到有人認出她，便露出淡淡的微笑，隨後與兒子離開。

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▲安室奈美惠在夏威夷被偶遇。（圖／翻攝自小紅書）

▲安室奈美惠在夏威夷被偶遇。（圖／翻攝自小紅書）

身為「平成三大歌姬之一」的安室奈美惠縱橫歌壇25年，是許多人心中的女神，但她在2018年9月18日引退，為她的舞台生涯畫下句點，讓廣大粉絲相當不捨。2023年11月有網友發現安室奈美惠的歌曲在各大串流平台上被下架，她的YouTube頻道也被設為私人，臉書粉專、官方網站、線上商店也全部消失，這在歌迷之中掀起了恐慌，不少人甚至急著在網路上搶購二手專輯，生怕未來再也聽不到安室的歌，這股騷動也引起歐美媒體的報導。

所幸，有業界人士跳出來解釋情況，指出安室奈美惠的音樂突然被下架，不是版權出了問題，而是為了重新審查串流音樂合約的細節，以及整理重複的歌，這一系列的作業結束以後，所有歌曲都會再次正常上架，呼籲歌迷不需要過度驚慌，只需耐心等待。

▲安室奈美惠。（圖／avex taiwan提供）

▲安室奈美惠。（圖／avex taiwan提供）

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