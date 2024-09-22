林志玲2歲兒日文名意外曝光！　「奶音喊AKIRA爸爸」片段萌翻

記者劉宛欣／綜合報導

EXILE放浪兄弟成員AKIRA（黑澤良平）與台灣名模林志玲自2019年結婚以來，兩人婚姻幸福美滿，育有一名2歲多的兒子。近期，AKIRA正忙於參加節目《披荊斬棘》第四季的錄製，期間仍不忘抽空打電話給林志玲，與妻子分享工作進度，關心家庭狀況。令人驚喜的是，AKIRA在通話中意外透露兒子的日文名字，引發觀眾討論。

▲AKIRA、林志玲夫婦婚後生活甜蜜。（圖／翻攝自微博）

趁著錄製節目空檔，AKIRA與林志玲通話時，喊出了兒子的名字「Taiyou」（音近日語的太陽），也聽到兒子超萌奶音地叫「爸爸」，整個氣氛顯得格外溫馨可愛，融化許多觀眾，通話期間，林志玲因身體疲勞咳嗽了好幾聲，讓AKIRA相當擔憂，叮嚀愛妻要注意身體，自己回東京以後，也會陪她去看醫生。

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▲AKIRA錄影空檔打電話關心老婆與兒子。（圖／翻攝自微博）

這一幕讓許多網友看了不禁嘴角上揚，紛紛討論留言「黑澤良平和林志玲的感情好甜蜜」、「惦記對方是愛情的最好表現」、「黑澤良平的舉動很浪漫」、「真是模範夫妻」、「對話讓人感受到家的溫暖」。

林志玲婚後重心放在家庭上，鮮少出現在螢光幕前，今年4月難得出席第14屆北京國際電影節，透露參加活動前還向兒子和婆婆請假四天，這也是她離開兒子最久的一次。林志玲表示，即使工作再忙，也會每天與兒子視訊，兒子常常誇她「好可愛」，甚至是唯一會欣賞她唱歌的人，展現出母子之間濃厚的感情。

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