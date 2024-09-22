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鄭元暢現身陳喬恩婚禮！趙小僑配「前未婚夫明道」伴郎伴娘團曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星陳喬恩2022年與馬來西亞富二代Alan（曾偉昌）登記結婚，2年後選擇在交往5周年的今（22日）天，在馬來西亞的蘭卡威補辦婚禮，她大方公開與伴娘團的合照，由七朵花成員小絜（屈尹絜）、饅頭（邱緯芬）、趙小僑和賴薇如擔任，一行人穿上粉嫩色系的伴娘服。稍早，陳喬恩又公開了超帥伴郎團與伴娘的組合，再次掀起關注。

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

▲陳喬恩、Alan婚紗照。（圖／陳喬恩提供）

▲陳喬恩、Alan婚紗照公開。（圖／陳喬恩提供）

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陳喬恩對於結婚一事相當興奮、開心，這兩天常常會在Instagram上曬出婚禮相關的細節，22日一早就公開自己穿著白色深V婚紗與七朵花成員穿著粉色伴娘服的影片，久違重聚的閨蜜團，也讓大批粉絲感動直呼「要幸福喔」、「簡直回憶殺」。

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩公開與伴娘團的合照。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

不僅如此，陳喬恩在稍早又曝光一段影片，大方公開了伴郎與伴娘的配對，第一組是趙小僑配對明道的組合，有趣的是兩人曾在經典偶像劇《王子變青蛙》中合作，當時劇情設定女方還是男主角明道的未婚妻，這次又在陳喬恩的婚禮上再聚首，引起許多網友關注。

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

此外，陳喬恩的帥氣伴郎團中也傳出其中一位是鄭元暢，只不過在先前公開的照片中都沒有他的身影，稍早他穿著一襲黑色西裝帥氣現身，搭配的伴娘則是七朵花的小絜（屈尹絜）；賴薇如則是跟老公一同擔任伴郎與伴娘。一鏡到底的影片最後，是陳喬恩與Alan親吻的畫面，相當甜蜜。

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩婚禮伴郎伴娘團。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

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趙小僑, 明道, 鄭元暢, 陳喬恩

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