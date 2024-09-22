「天菜韓星」Dex一家基因超猛　親哥「長得像金宇彬」比他還高

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「天菜男星」Dex從YouTube頻道紅到螢幕前，他自從參演《單身即地獄》後知名度暴漲，近來活躍於各大節目，21日出演《全知干預視角》難得聊起親哥哥，他表示對方比他高，還長得像金宇彬，馬上引起一陣暴動，讚嘆兄弟倆一家基因不得了。

▲Dex提到親哥長得像金宇彬，比他還高。（圖／翻攝自MBC）



Dex過去不諱言提到家中成員，還有一位大2歲於1993年出生的哥哥。他21日出演《全知干預視角》，被問到與哥哥長得像嗎？他回答：「小時候經常聽到別人說『很像』，但我哥個子比我高很多。」他更大方表示哥哥長得比自己帥，「長得有點像演員金宇彬」，認證對方真的長得帥。

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由於Dex長相帥氣，UDT（反恐特戰隊水中爆破隊）出身的他還練了一身精壯肌肉，不論是長相、身材都讓女生神魂顛倒，是近期南韓人氣相當高的「天菜男星」，只要他現身，皆會引起話題討論，哥哥的長相隨之公開，令大批網友更好奇，敲碗親哥真面目。

▲Dex長相帥氣身材又好，受到很多女粉絲喜愛。（圖／翻攝自Dex IG）

事實上，Dex過去就曾在《劉QUIZ ON THE BLOCK》提過哥哥，對於外貌讚不絕口，「哥哥在學生時期以外貌著名」，兄弟倆都長得很帥，引起主持人驚呼，只是他話鋒一轉毒舌虧：「現在（哥哥）崩壞很多了！」逗笑所有人。