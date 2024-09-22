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重返《暫時停止呼吸》拍攝地！錢小豪、林岱縈還原經典角色

記者許逸群／台北報導

從影45年，主演過多部膾炙人口的殭屍題材電影成為經典傳奇人物港星錢小豪，攜手「零死角女神」林岱縈，出席「憶起湖口，老街電影節」重映電影《暫時停止呼吸》活動，吸引超過300人到場，還有人裝扮成殭屍、道士等造型，讓老街充滿鬼怪氣氛。

▲港星錢小豪、林岱縈出席「憶起湖口，老街電影節」活動。（圖／紅心字會提供）

▲港星錢小豪、林岱縈出席「憶起湖口，老街電影節」活動。（圖／紅心字會提供）

錢小豪重現「秋生」角色，林岱縈則是向「鬼新娘」致敬。林岱縈還對著錢小豪喊出經典台詞「秋生、秋生」，甚至用粵語唱起《她的眼光》的「鬼新娘」主題曲。林岱縈性感又俏皮的模樣，讓錢小豪直呼：「妳可以開始勾引我了！」

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錢小豪見到當年殭屍電影《暫時停止呼吸》拍攝地點時，感性地說：「很多人見到我的時候，都會跟我說，我是從小看你電影長大的。」但再次回到湖口老街的情懷，「這裡才是看我長大的。」錢小豪、林岱縈登場時，也應觀眾要求，再次合唱《鬼新娘》主題曲。

▲港星錢小豪、林岱縈出席「憶起湖口，老街電影節」活動。（圖／紅心字會提供）

▲活動由設計師打造全新服裝，草爺也特地到場參與。（圖／紅心字會提供）

1985年以港片《暫時停止呼吸》開啟靈幻電影殭屍熱潮，因此爆紅的林正英、許冠英與錢小豪堪稱最經典的殭屍始祖。為了電影節，錢小豪與林岱縈找來新興設計師胡俊丞的服裝品牌合作，量身訂製結合殭屍、道士、草人等元素所打造出來的服飾登場。

林岱縈說，自己也是從小看錢小豪電影長大的，「在跟小豪哥相處的過程中，發現小豪哥是一個隨時可以一秒入戲的人，我私下在模仿電影中鬼新娘對秋生吹氣的橋段，結果小豪哥立刻做出被女鬼迷惑的眼神，暈倒在我肩膀上。」林岱縈也期待未來有機會能夠挑戰演女鬼的角色。

演出《角頭-大橋頭》的草爺，也特地到場扮成「文才」結果卻被同行友人虧，是大一號的古惑仔陳浩南跟仔仔周渝民，讓他直接乾脆對著錢小豪唱起歌曲《流星雨》。此外，錢小豪知道草爺在影集《今夜一起為愛鼓掌》大談同志情，還獻出男男初吻，特別讚賞他是一名專業的演員。

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草爺, 林岱縈, 錢小豪, 暫時停止呼吸

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