五月天致敬周思齊網讚：最頂引退　「耗資逾2500萬元」內幕曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

天團五月天21日為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週活動參與賽後演出，熱愛棒球的五月天這回首次在大巨蛋表演，在歌單、硬體上都精心編排，讓不少球迷感動不已，演出結束後，網路上更是好評不斷，被讚是「最頂引退」。據悉，五月天為了這次演出，前後花費超過2500萬元，相當驚人。

▲五月天為中信兄弟「The Last Together周思齊引退」主題週賽後演出。（圖／相信音樂提供）

五月天為了這次向周思齊引退致敬的演出，事前就在天母棒球場租了三天的場地，並冒雨進行1比1排練。

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在21日的表演內容上，五月天演出〈OAOA〉、〈離開地球表面〉、〈乾杯〉、〈倔強〉歌曲時，每首都有精心設計向周思齊致敬的橋段；硬體方面，五月天打造全新九座陣列式LED移動舞台，訂製了100組氣壓式草地輪，可直接在人工草地上移動，並在賽後20分鐘內動員500個工作人員，迅速完成舞台搭建與地面燈和喇叭設置，速度之快讓在場的觀眾都嘖嘖稱奇。

▲▼五月天打造全新九座陣列式LED移動舞台。（圖／相信音樂提供）

此外，他們還出動了600組電腦燈具包覆整個大巨蛋場內，更首度啟用大巨蛋的天棚結構，吊掛燈具、雷射，使整個場域從外到內、從上到下都能有不同的燈光雷射呈現，打造不同於以往平面式的視覺效果，另增設150組中高低音喇叭系統，如此不計成本，都是希望能獻給周思齊和全場球迷最好的視聽覺饗宴，也期許大家一起進球場為職棒努力、挺職棒。

而中信兄弟領隊劉志威也透露，當初在跟五月天接洽時就有說預算有限，可能剩下的需要五月天自行吸收，表示這次合作雙方都有很好的共同出發點，「不是像媒體或球迷講的，誰佔誰便宜。」

▲五月天首度啟用大巨蛋的天棚結構，吊掛燈具、雷射。（圖／相信音樂提供）