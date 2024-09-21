愛莉莎莎住飯店「微波爐半夜突自轉」超毛！　職員傳圖安撫她一看爆笑

記者劉宛欣／綜合報導

網紅愛莉莎莎相當用心經營社群，經常也不吝嗇在頻道中與粉絲分享日常。近日人在國外四處旅遊的她，抵達了曼谷，怎料在飯店睡覺時，半夜竟發現微波爐自己轉起來，讓她嚇得趕緊向飯店工作人員反應，工作人員急忙安撫她，有趣的是安撫之餘還傳送了一張佛像照片，讓她驚嚇之餘被逗樂直呼「超好笑」。

▲愛莉莎莎近日在泰國旅遊。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

愛莉莎莎於Instagram限時動態陸續曬出在泰國的旅遊照，怎料21日凌晨她突然曬出一段微波爐轉動的影片，寫下「乾我在曼谷飯店，半夜4點30分聽到房間一直有逼逼聲，起床查看發現廚房看到微波爐自己在微波，而且時間一直自動上升，超可怕」，為此她也趕緊向飯店工作人員反應情況，工作人員也耐心安撫她。

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▲愛莉莎莎住曼谷飯店，半夜微波爐自己動起來嚇壞她。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

從愛莉莎莎曬出的對話截圖中可以看到，職員表示很可能是清潔人員設定按到計時，並說道「相信我，我很確定沒有鬼，我上夜班沒有聽過任何事，我說真的」，但她表示自己的房間已經兩天沒讓清潔人員進入打掃，而工作人員後來有進到房間幫忙拔掉插頭，後續訊息還傳了一張佛像照片給她，希望她能心安，她則是被逗樂表示「超好笑的」。