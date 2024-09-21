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10年前奪金曲獎「誰啊」　麋先生如今攻蛋開唱：他們就是最佳樂團

記者蔡琛儀／台北報導

成軍12年，金曲樂團麋先生今晚終於攻蛋開唱，開演前票房就售罄，吸引萬人到場，最後主唱聖皓則感性說，十年前他們曾站上台北小巨蛋領獎，當時領的正是金曲獎最佳樂團獎，「那時候上台領獎，台下一萬個人充滿著疑問、猶豫，想說誰，但十年後的今天，台下一萬人來看誰的？」眾人立刻狂喊：「麋先生！」

▲▼麋先生《馬戲團運動》演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麋先生今晚攻蛋開唱，上圖為主唱聖皓。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 麋先生《馬戲團運動》演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

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他聽了後說：「希望今天能用最大的熱情和歌聲，唱給十年前的那五個人（指麋先生）聽，告訴他們，他們的確就是最佳樂團！」當年麋先生對手包括蘇打綠、董事長樂團、閃靈、滅火器等知名樂團，因此奪獎後還被各界指是「爆冷」，如今聖皓的一番真心告白，再次讓全場萬人熱情呼喊回應。

麋先生「馬戲團運動CircUs」演唱會21日在台北小巨蛋舉行，重金打造零死角同心圓自轉舞台、沉浸式華麗夢遊萬花筒魔鏡及360度十色五光麋幻巨幕陣，以紅白布幔、虛實交錯環繞所佈置的舞台，宛如把「馬戲團嘉年華」搬到小巨蛋，隨後他們以〈野生遊樂園〉帥氣開場，掛在高處的19公尺長紅白布幔瞬間消失，讓全場氣氛嗨炸，並接連帶來〈反骨歸真〉、〈壞蛋〉、〈廢廢〉等8首歌後，五位團員開心和滿場歌迷打招呼。

▲▼麋先生《馬戲團運動》演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麋先生木吉他手喆安與電吉他手小B。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼麋先生《馬戲團運動》演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

貝斯手以諾首先說：「我自己覺得馬戲團就像是一個奇幻空間，會有跟現實不太一樣的事情發生，希望你們可以享受這場演出，留下一個難忘奇幻的夜晚。」木吉他手喆安則說，一得知要開唱就非常期待，也為了大家調整很多演出內容，隨後打趣說：「 如果演出過程中不小心被我們帥到的話，我必須在這邊先跟大家說聲不好意思，不好意思啊！」電吉他手小B興奮要全場萬人歡呼給他聽，直呼超爽；鼓手逸凡直呼：「第一part真的好累！」也說能在這場地可以唱歌給大家聽真的不容易。

▲▼ 麋先生《馬戲團運動》演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 麋先生鼓手逸凡、貝斯手以諾 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 麋先生《馬戲團運動》演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

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