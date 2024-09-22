Great、Inn來台碰大雨「甜蜜共撐傘」　讚珍奶勝泰奶：熱量都留給它

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL劇演員Great、Inn因搭檔《佳期如許》人氣直升，22日將在台北舉辦粉絲見面會。不過來台當天卻碰上大雨，Great自嘲是「雨神」，常碰上大雨或颱風， 「可能是跟著我一起從飛過來。」Inn則笑說自己風雨無阻，還放閃說：「Great能幫我撐傘。」

▲泰國BL劇演員Great、Inn因搭檔《佳期如許》人氣直升。（圖／無限娛樂提供）

Inn來台前做了不少功課，特別點名想去西門町逛逛，更一下飛機就迫不及待喝珍奶，並稱讚：「台灣奶茶的茶香比較濃。」也想嘗試麵線、煎餃和網紅美食千層蛋塔。飲控人Great也說，忍不住破戒，「要把所有熱量的額度留給珍奶。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人是認識10年的朋友，得知即將搭擋演出BL劇時，Great說「我比較怕生，知道要和認識的朋友組成螢幕情侶很棒。」Inn也說，合作過後更了解彼此，「演起戲來也愈來愈放鬆。」

▲Great、Inn難得來台卻碰上超大雨，但不減兩人想出遊的興致。（圖／無限娛樂提供）

Inn曾透露自己本來就看BL劇，是個腐男。他笑說，如果自己當編劇，想拍一部步調慢的浪漫古裝BL劇，「人鬼戀的古裝劇也很棒」。而他也認私下愛嗑CP，看自己主演的作品時也愛害羞耳朵漲紅，但並不針對有肢體接觸的戲，而是特別喜歡曖昧期的氛圍。