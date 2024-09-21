鄭中基暫退圈前放飛大爆料！親曝「不喜歡某女星」：她這樣紅不了

記者劉宛欣／綜合報導

香港歌手鄭中基即將在9月28日於高雄巨蛋開唱，沒想到日前他突然在臉書上發文開除經紀人，且高雄演唱會後要暫時休息。他19日更新了個人YouTube頻道，邀請多年好友、知名女星吳君如拍片。影片中兩人談笑風生，然而，鄭中基在對話中無意間提到自己不太喜歡某位女演員，並直言對方演技欠佳，「這樣紅不了啦！」此番言論引起網友熱議，瘋狂猜測他所指之人的身分。

▲鄭中基合體好友吳君如。（圖／翻攝自YouTube／機動電視台RTV）

話題原本圍繞著鄭中基最喜歡與誰合作的問題，他立即回答是吳君如。接著話鋒一轉，鄭中基便提到：「有一個不喜歡的，但不能說她的名字。」他隨後描述，自己曾與這位女演員合作，兩人在肥姐沈殿霞生前拍攝的最後一部戲中飾演情侶，但這位女演員在拍戲時表現不佳，「走路時不會講對白，講台詞時不會走路」，拍攝過程讓他感到非常吃力。

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▲鄭中基坦言有不喜歡的女星。（圖／翻攝自YouTube／機動電視台RTV）

吳君如好奇問道：「她現在不紅了嗎？」鄭中基回應：「她這樣紅不了啦！」雖然鄭中基並未點名道姓，但港媒、網友紛紛推測，鄭中基所指的應是在TVB戲劇《我要Fit一Fit》中與他合作的女星岑寶兒。

香港女星岑寶兒曾於2000年參加香港小姐選美比賽，隨後進入演藝圈，因其經常神情恍惚，被外界稱為「阿夢」。她在2014年與圈外男友結婚，次年誕下一女後便逐漸淡出娛樂圈。