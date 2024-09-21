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快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜

記者吳睿慈／台北報導

南韓演員張基龍睽違5年來台，他21日在台北信義區舉辦見面會，現場吸引逾1千名粉絲到場朝聖。他穿著黑色長袖上衣帥氣登場，從觀眾席突然出現，與觀眾近距離接觸，全場暴動，活動剛開始就掀起最高潮，尖叫聲四溢，他則深情唱著〈Tought of you〉台下如癡如醉。

▲▼韓星張基龍台北見面會 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲張基龍21日在台北辦見面會，沒想到突然有地震。（圖／讀者提供）

張基龍相隔5年返台，他用中文親切打招呼「大家好，我是張基龍，我很高興認識你們」，恰好5年前的見面會也是同位主持人，他看到熟面孔出現，立刻親切地送上擁抱，台下粉絲又是一陣尖叫，伴隨的歡呼聲，他說著：「很久沒來與大家見面，這一刻我等了很久，5年前來到台灣回憶很美好，今天一天會努力製造與五年前一樣的美好回憶，請大家盡情享受。」

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▲▼ 快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜。（圖／讀者提供）

▼▲張基龍安慰粉絲「我們很安全」。（圖／讀者提供）

▲▼ 快訊／921遇地震！台下慌喊「有地震」　張基龍：我們很安全，大家冷靜。（圖／讀者提供）

只是他在台灣舉辦見面會時，21日恰好是「921大地震25週年」，沒想到，晚間約莫6點51分左右時突有地震，活動地點位於6樓搖晃有感，張基龍一時沒察覺，直到台下觀眾不斷大喊「地震」、「地震」，主持人發現異狀，張基龍起初以為是開玩笑，後來才驚覺不對勁回答「現在嗎」，但他表現得淡定，安慰著粉絲：「沒關係的，我們所在地點很安全，請大家冷靜。」

▲▼韓星張基龍 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲張基龍臨危不亂繼續進行活動 。（圖／記者劉亮亨攝）

張基龍與主持人遇突發狀況臨危不亂，見面會很快就進入下一段環節，兩人繼續進行訪談，並拿出抽獎箱抽出到台上互動的粉絲，活動沒有受到影響。

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