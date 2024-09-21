張雨綺被控小三…前夫化敵為友發聲！　還原時間線反擊舊愛自私

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星張雨綺近來被前夫袁巴元的舊愛葛曉倩指控是「小三」，隨著葛曉倩曝光的證據越來越多，袁巴元也終於在21日出面發聲，除了反控葛曉倩「發佈不實言論」，還對於多年前砲轟前妻張雨綺出軌一事改口。

▲張雨綺（左）被葛曉倩（右）指控是小三扶正。（圖／翻攝自微博）

袁巴元在聲明中強調，他與葛曉倩早在2015年12月已經達成分手協議，他揭露，葛曉倩因擔心他口頭答應不算數，所以曾寫出三份不同的分手協議，中間還修改過，「在2016年4月她先簽完字後交給我簽字，的確我忘了馬上簽完給她，但協議裡她想要的已經給她，並不妨礙她己經同意我們分手的事實。」

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袁巴元指出，葛曉倩在直播中拿出的調解書，實際上是有關孩子撫養的調解書，並非對方聲稱的內容。他批葛曉倩喜歡斷章取義，誤導大眾，直言對方心裡若沒有算計，就該大大方方把所有對話完整發出來，「8年後，不顧小孩已經長大懂事，繼續為了妳的私心私利為難他人，公然侮辱抵毀張小姐（張雨綺），實在難以置信。」

▲張雨綺和袁巴元結婚兩年後離婚，曾一度復合。（圖／翻攝自微博）

至於葛曉倩指控張雨綺介入感情一事，袁巴元表示，他與張雨綺是在2016年6月偶然認識，並非透過他人介紹，8月才正式交往。他也對於過往曾指控張雨綺出軌一事改口，強調張雨綺在和他當夫妻的期間，除了工作就是照顧小孩，非常顧家，並沒有搞婚外情。

袁巴元坦承，他與張雨綺的離婚是因為他本人的原因，包括他在2019年初因為重度憂鬱症，曾經抵毀過前妻，「我的情緒完全控制不了，那段時間我時常半夜發微博，早上醒來又刪了。」他表示，當他在2019年下半年病情好轉後，已經向張雨綺道歉，「其實 張小姐和我的兩年多時間沒過幾天安心的日子。」

▲袁巴元發聲。（圖／翻攝自微博／我是袁巴元）

由於袁巴元當年和張雨綺分手分得難看，如今站在同一戰線反擊葛曉倩，也引來不少網友吐槽「幾年前可不是這麼說的哦」、「女方回應得還蠻有理有據的，男方覺得別人塗改，倒是給證據呀」、「兩個人出爾反爾倒是很配，復合吧」、「張雨綺不是敢恨敢愛大女主人設嘛，這次她咋不說話、不發表情包啦」。