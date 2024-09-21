包翠英罹癌後首露面　腫瘤如懷孕5個月大嬰兒　像大腸包小腸

記者葉文正／台北報導

資深名模包翠英日前被《Ettoday新聞雲》獨家報導罹患大腸癌三期，今天現身永樂市場T4的展演場，教導素人學生走秀，並邀來好友貝心瑜、陳淑麗與崔守平擔任評審，包翠英今天感嘆，本來以為自己要死了，而且腫瘤大如五個月嬰兒，像大腸包小腸，靠醫生與養生才撿回一命。

▲ 包翠英舉行模特兒選拔活動 。（圖／記者黃克翔攝）

包翠英面對媒體時表示：「我平常是報喜不報憂的人，得知自己罹患癌症第三期 以為自己要死掉，今年5月看到腫瘤指數ok，知道抗癌成功了，主要也是看到陳凱倫、江蕙等同行抗癌成功，藉此激勵自己，畢竟我的腫瘤真的很大，大到15公分，醫生說沒看過這麼大的腫瘤，有男人手腕的大小，也可說是五個月大的寶寶，好恐怖，醫生還說沒辦法動手術，怕癌細胞擴散。」

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▲包翠英走秀 。（圖／記者黃克翔攝）

她也鼓勵大家，不要害羞去檢查，包翠英表示：「10多年前我本要做大腸鏡檢查，當時害羞怕被檢查肛門，就沒去檢查，沒有美女帥哥，到了醫院只有病人，一定要定期檢查。」

▲包翠英(左起)、陳淑麗、貝心瑜、崔守平。（圖／記者黃克翔攝）

她也說罹病後沒跟演藝圈內的朋友講，提醒大家吃要吃的很健康，不要吃油炸類的東西，把澱粉放中午跟早上，晚上千萬不要吃澱粉，就攝取蔬果即可，

包翠英說，罹病後暴瘦10幾公斤，但放化療沒有掉太多頭髮，當時是獨自抗癌，離開醫院時，身上背奶瓶，裡面是抗癌藥劑，當年也得過子宮肌腺瘤，這次的腫瘤像大腸包小腸，為了治療肚子上總共有五道疤，每一道都在提醒自己要好好養生。

她說現在每半年驗血一次，每一年都要做大腸鏡，還是擔心會復發，這次檢查都還很ok，大腸也都沒息肉了。