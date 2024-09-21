台韓合作男團選秀節目將播出！　主題曲曝光「42鮮肉一字排開」

記者蔡琛儀／台北報導

台韓合作的男團選秀節目《SCOOL》將在9月28日正式開播，主題曲〈Dream Of You〉展現42位練習生為了拚出道，離家赴韓參加集訓近五個月的成果， 並高唱主題曲歌頌夢想啟航。

▲男團選秀節目《SCOOL》即將在月底播出。（圖／天空娛樂提供）

MV從視覺、造景、美術、造型皆以校園為主題大走學院風，只見在MV中變身為高中學生的42位選手一舉公開「校園生活」，藉由合唱、尬舞一路從教室、操場拍到停車場、禮堂展現多采多姿的學校日常。

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主題曲〈Dream Of You〉歌頌友誼萬歲，42位選手的兄弟情被完美呈現，其中年紀最大的賴耀翔、曾經以男團出道的陳麒文及參加過男團選秀的林川祐成了其他人口中的「學長」，以自身經驗輔助學弟們練習。賴耀翔練習時擔任舞蹈助教工作，負責教大家副歌到結尾的段落，而同組的林川祐則負責調整團體站位，讓全員舞蹈隊形更整齊劃一。

▲▼男團選秀《SCOOL》主題曲〈 Dream Of You〉展現42位練習生5個月來的培訓成果。（圖／天空娛樂提供）

拍攝MV過程中，選手們卯足全力花了兩天沒日沒夜地進行拍攝。「乖巧學生」組的選手分別穿著長袖襯衫制服及學院風毛衣，在30多度高溫下拍攝群舞畫面，每個人跳到汗流浹背；「酷帥學生」組的場景則有舞蹈教室和霓虹燈佈置的停車場，陳麒文表示：「很喜歡停車場的場景，有種歐美壞學生的感覺。」