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阿爆曬照「大嗑蝸牛小米粽」！釣出醫師親回應　網湧入洗版反應曝光

記者田暐瑋／綜合報導

台東蝸牛小米粽食品中毒案造成12人中毒，其中3人死亡。原住民女歌手阿爆（阿仍仍）21日PO出自己午餐吃小米粽的照片，由於正處於敏感時期，她的舉動引起網友議論，不過魯凱族出身的醫師康孝明也在留言力挺，表示：「沒問題！」

▲阿爆吃小米粽。（圖／翻攝自阿爆臉書）

▲阿爆吃小米粽。（圖／翻攝自阿爆臉書）

金曲獎原住民女歌手阿爆（阿仍仍）21日在臉書發文，PO出午餐照，正是近來爆發中毒案的蝸牛小米粽「阿粨」，她提到這是家人親手製作，以實際行動力挺家鄉傳統美食，不少網友也表示，「真的不要因為 #小米粽事件，就忘了傳統的美食好味」、「阿拜跟蝸牛都好吃，調理方法跟安全衛生上屬個人行為」，不只網友對阿爆的發文回應熱烈，連醫師康孝明也現身回應：「沒問題！」

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▲阿爆吃小米粽。（圖／翻攝自阿爆臉書）

▲阿爆吃小米粽。（圖／翻攝自阿爆臉書）

台東蝸牛小米粽究竟為何釀禍？台東縣衛生局長曾國平受訪表示，製作小米粽的曾姓阿嬤家廚房內找到一包已開封的芬普尼除蟲劑，不過食藥署副署長林金富20日說明，檢驗農藥項目可驗到410項，但僅驗到農藥托福松，專家表示，目前患者症狀來看，並不符合芬普尼的中毒表現。

楊振昌表示，此次事件的患者症狀不是以抽搐為主要表現，而是分泌物增加，包括痰多、冒汗、瞳孔縮小等，並不符合芬普尼中毒的狀況。後續是否會再加驗芬普尼？他說，目前不會，雖然還是可以檢驗，但不會以芬普尼優先，且現在整個輪廓已經出現，包括食藥署和台大都有驗出托福松，只是要再調查中毒物質來源。

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