黃曉明新歡「臉蛋百變」系列照曝光！　挨酸：每張都長不一樣

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明在2022年宣佈和Angelababy離婚，結束7年婚姻，同年就與網紅葉珂傳出緋聞，時隔兩年多，他終於在19日公開認愛，立刻掀起各種討論。由於葉珂照片濾鏡過重、修過頭，不少人指出她辨識度太低，緋聞傳了多年至今搞不清楚她長什麼樣子，微博上網友更是狠酸「全身上下、臉都是科技感」。

▲黃曉明終於認愛葉珂。（圖／翻攝自黃曉明工作室微博、葉珂微博）

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微博千萬博主「Real皮皮王」在黃曉明認愛葉珂當天，曬出一連串葉珂的照片、直播與影片截圖等等，直言：「葉珂辨識度太低了，她每次出來的照片看起來都不一樣……與她這樣的人談戀愛，是不是更能讓對象每天都擁有新鮮感？」仔細查看他PO出的每張照片，確實都有著些許差異，不是濾鏡開太重，就是明顯有修圖。

▲千萬博主曬出葉珂一系列照片。（圖／翻攝自Real皮皮王微博）

該篇貼文引起網友熱烈迴響，紛紛留言「我真的不知道她長什麼樣子」、「這九張圖是一個人？」、「特別好奇她到底長啥樣…」、「一般的男人就喜歡胸大身材好的，要辨識度幹嘛」、「dy（抖音）上隨便抓一千來個女主播，都長這樣」、「為啥明星的眼光這麼emmm」、「看了一天她的照片，至今認不出她的臉，只記得很大」、「全身上下臉都是科技感」。

此前，黃曉明與葉珂自2022年至今，已經被狗仔被拍到多次，但始終沒有承認交往，但女方日前曬出鴿子蛋鑽戒，且疑似助理和閨蜜出面說「已婚」後，他終於在19日大方發文認愛：「抱歉占用公共資源，大家別猜啦，我們在一起了。」