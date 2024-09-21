朴娜勑認了「曾曖昧日本男」　異國戀曝光：他像肇事般闖進來

記者吳睿慈／綜合報導

南韓諧星出身的主持人朴娜勑身材嬌小、講話幽默，出道以來總是維持單身形象，她近日突在全新節目《婚前戀愛》坦承過往戀愛史，曾與一名日本男生交往過，她形容男方就像「肇事逃逸般，闖進來又走了」，引起韓網熱議，對於她的異國戀感到很好奇。

▲朴娜勑節目上認了曾曖昧日本男。（圖／翻攝自MBN）



朴娜勑鮮少談起戀愛史，近日出演全新戀愛實境秀《婚前戀愛》，她聊起過去的異國戀，曾經交往過一位日本男生，「談了一場很火熱的曖昧戀情，在韓國也有見面，然後以曖昧的形式結束了。」她形容對方就像是「愛情肇事逃逸者，他撞上我名為『愛情』的車輛就走了」。

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▲朴娜勑異國戀曝光：他像肇事般闖進來。（圖／翻攝自朴娜勑IG）



這場異國戀沒有結果，但朴娜勑的戀愛史引起好奇，觀眾驚訝表示「原來她跟日本男生交往過」，節目預計在23日播出正式內容，未播先引起討論度。

朴娜勑事業一帆風順，但現年38歲的她，數度被家裡催婚，也經常在節目上聊到嚮往愛情的心情。不過，朴娜勑近日與合作9年的經紀公司JDB娛樂合約到期，公司對外發聲表示「謝謝給予朴娜勑支持的粉絲，以後也希望用不變的心繼續為她的未來加油打氣」，雙方好聚好散。