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劉德華演唱會無預警宣布「加開2區門票」！　第二輪抽選時間曝光

記者蔡琛儀／綜合報導

天王劉德華（華仔）將在10月31日起一連4天在台北小巨蛋開唱，是他睽違11年的演唱會，此次購票採取實名抽選制，吸引84萬人搶登記4萬張票，日前第一波抽選已結束，主辦單位昨（20日）晚突宣布明天將進行第2波抽選，且加開2區視線不良區門票，讓不少粉絲又重燃希望。

▲▼劉德華小巨蛋演唱會吸引84萬人上網登記抽選。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

▲劉德華小巨蛋演唱會吸引84萬人上網登記抽選。（圖／台灣映藝、超級圓頂提供）

除了第一輪抽選後未結帳與退票票券，主辦單位超級圓頂加開紅、紫2B視線部分遮蔽區，這些區域靠近主舞台兩側，加上前方有舞台結構立柱，視線有可能產生部分遮擋，因此觀賞不到主舞台LED 螢幕，以及藝人於主舞台中後端表演，屆時有可能只能觀賞舞台兩側的投影螢幕。

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而此兩區座位靠近音響喇叭，主辦單位提醒「孕婦、發育中兒童及患有心臟疾病者，不建議於本區觀賞，本區位置較為斜邊，中選者請謹慎評估後再行付款結帳，付款成功視為同意本區座位安排。」

第二輪抽選時間預計於9月22早上11點進行，中選者將由遠大售票系統自動通知，為了能讓更多的觀眾有機會參與演唱會，「第二輪抽選將以首輪未中選之登記者為抽選對象，無需再進行登記。」第二輪中選者必須在9月24日中午12點前完成付款，逾期未結帳視為放棄購票資格。

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