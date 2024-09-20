YTR安森車禍重創後14天現況好轉！　友人喜曝：進步很大

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「默森夫妻」安森月初於深夜騎乘電動自行車出意外，被一輛汽車左轉時撞上，頭部受創嚴重，失去意識被緊急送醫，老婆默默繼13日直播，向粉絲詳細說明狀況，時隔一周再度更新老公現況，透露安森已經醒來的好消息，會對周遭做出越來越多的反應。

▲安森入院已經兩個禮拜。（圖／翻攝自默森夫妻臉書）

安森14天前經歷了嚴重車禍後，他的狀況一直牽動著眾多粉絲的心，妻子默默在20日直播中，雨一眾好友一同更新安森現況，表示安森的康復情況逐漸向好，經過醫師的努力，安森的大部分腦出血已被吸收，腦壓也從高峰時的17-18下降到了12，目前已開始減少使用鎮定劑。

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▲安森老婆默默與好友們一起開直播更新狀況。（圖／翻攝自默森夫妻YT）

安森的父親前去探視時，有在他耳邊輕聲說話，讓安森不禁落淚，顯示他對外界的感應仍然敏感。不過，安森目前仍需戴呼吸器，無法交談。友人在19日探望時，有嘗試以輕鬆的話題來激起他的反應，例如談論比特幣的價格和分享他兒子的照片，似乎都讓安森有了更加激烈的反應，友人也說「有很大的進步」。

此外，關於肇事者的話題也在直播中被提及。默默表示，肇事者並未直接來探望，而是透過保險公司與安森的父母聯繫。她認為目前最重要的是安森的康復，而不是追究責任。朋友們表示，雖然對方已經表達了歉意，但他們選擇專注於安森的康復而非沉浸在負面情緒中。未來也承諾會持續透過直播，讓關心安森的粉絲了解情況。