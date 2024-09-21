花300萬還沒有入圍金鐘　夢多哭了：「對不起工作人員」

記者葉文正／台北報導

日籍男星夢多（大谷主水）21日現身線上健身課程《自主健身》記者會，被問到主持的節目《壯遊天下》未能入圍金鐘獎，他現場超激動，大喊：「不要再講了！節目花了三百多萬元，至今連入圍都沒有！」感到相當對不起工作人員。

▲夢多(右三)與楷教練(左二)。（圖／讀者提供）

《壯遊天下》未能獲得提名，夢多公開金鐘獎直播當下的影片，眼睛鼻子通紅，看起來相當失望、傷心，他難過表示：「原本以為今年沒有疫情，能夠帶媽媽一起走紅毯。」想到靠自己單打獨鬥的節目未被肯定，他表示：「其實拍節目真的不容易，因為我不是電視台，所有的贊助商都是我自己去找的，這很燒錢。」

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▲夢多(右)與楷教練。（圖／讀者提供）

日前館長（陳之漢）經營的健身房中壢分館，有會員在健身房進行臥推時因力氣不足導致重達百斤的槓鈴當場壓在脖子長達約50秒，該會員險些窒息，最後送醫急救。健身房管理問題因此引起關注，對此館長開直播回應，「健身房並沒有做錯什麼，設備沒有問題！」對此，同樣熱愛健身的藝人夢多（大谷主水）21日為線上課程《自主健身》舉辦記者會，聽聞此事也為館長緩頰，表示「這跟館長有什麼關係？」

夢多與擁有24年運動科學經驗的楷健身教練合體開設線上健身課程《自主健身》，課程短短開賣三天就吸引近千名粉絲報名，狂撈388多萬元，夢多立下目標希望兩個月內突破5000粉絲報名，向目前銷售第一的愛紗《實用日文課》看齊。

楷教練也表示「不管是健美或是練健力，越是越大健力，越是需要有人在旁邊，這觀念真的要有一直倡導。館長他真的很委屈，因為他的器材上真的有保護裝置 。」夢多也為館長叫屈，「這跟館長有什麼關係？他們（批評的人）應該不懂健身這塊，譬如說打籃球有人打你那是這個球場的問題嗎？MAKE SENSE！保護自己！」也呼籲攻擊館長的人不要為了想罵就亂罵。