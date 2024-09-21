陸網紅七老板遭爆陪睡高層！「微博瘋傳音檔」急發聲　是小楊哥女徒弟

記者田暐瑋／綜合報導

大陸帶貨天王「瘋狂小楊哥」近期被爆劈腿並讓旗下女主播「沫沫」（徐子昕）懷孕引發議論，之後又捲入「假香港月餅」風波，正接受大陸市場監管單位的調查。20日微博上瘋傳一段小楊哥公司董事「盧文慶」酒醉後的錄音檔，內容提到設局沫沫外，還叫過旗下當紅女主播七老板、卓仕琳等人陪睡，引發外界議論，當事人也緊急回應。

▲七老板捲入風波。（圖／翻攝自微博）



這起錄音門事件源自微博上瘋傳一段錄音檔，聲音主人被指是小楊哥公司「三隻羊」董事之一的盧文慶，據爆料內容透露，盧文慶喝醉後痛批沫沫「是賣的」，做出勾引老闆的醜事，「她不進去誰進去？」接著更對大小楊哥見死不救，「我想捧誰就捧誰，我想讓誰火，誰就能火。」

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▲七老板（左圖左）和卓仕琳（左圖右）都是三隻羊的當紅女主播，卻遭爆陪睡高層盧文慶（右）。（圖／翻攝自微博）



不只如此，錄音檔的最後更點名三隻羊旗下女主播卓仕琳與七老板，兩人都是當紅女主播，七老板更是小楊哥4大徒弟之一，音檔中男子自爆曾要她們陪睡，引發外界譁然。對此，七老板事後發聲表明已向警方報案，堅稱錄音是AI合成假造，卓仕琳則情緒激動表示錄音檔是假的，否則就會退出直播圈，大楊嫂也代表三隻羊公司發聲，也否認該音檔的男聲是盧文慶的聲音。

▲七老板發聲。（圖／翻攝自微博）

▲三隻羊的大楊嫂發聲明。（圖／翻攝自微博）