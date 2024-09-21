《財閥家的小兒子》姜基棟今天結婚！　甜蜜告白未婚妻…雙彩虹激美

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員姜基棟今（21日）在家鄉濟州島舉行婚禮，僅邀請雙方親友及熟人參加。

▲姜基棟今天結婚。（圖／翻攝自Instagram／kkddoong）



姜基棟20日透過Instagram分享3張照片，可見他穿著棕色西裝在樹林中拿著捧花，看向鏡頭外露出幸福滿足的笑容：「遇到了願意一起攜手一生的人，2024年9月21日將踏出珍貴的第一步，感謝大家一直以來的支持與愛護，未來我將繼續謙虛學習，並以更成熟的樣貌回報大家。」

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而在姜基棟配上的另外2張照片中，可見雖然下了雨，但也看見了稀奇的雙彩虹，他也充滿感激地表示：「媽媽，大家都說下雨的話，表示生活會過得很好，但那都是人們自己講的，要是航班取消怎麼辦，老天爺，幫幫我吧。」

▲姜基棟拍下雨後的雙彩虹。（圖／翻攝自Instagram／kkddoong）



姜基棟於2008年通過音樂劇《Throw a Peak》出道，透過話劇和音樂劇增強演技實力，將版圖拓展到電影和電視劇，曾演過《雲畫的月光》、《機智牢房生活》、《The King：永遠的君主》、《雖然是精神病但沒關係》、《財閥家的小兒子》和《災後調查日誌2》等知名作品。

▲姜基棟在《財閥家的小兒子》演出令人印象深刻。（圖／翻攝自Instagram／kkddoong）