紀卜心二度回應拉衣領風波！「真非故意」親示範正確動作：輕輕的

記者劉宛欣／綜合報導

網紅紀卜心先前因手搖飲店「十盛」的乳源標示問題引發一連串爭議，風波平息後不久，前幾天再度因為逛街時拉衣領看價格的舉動，三度遭炎上，她在19日現身道歉「抱歉以後會注意。」20日她再度發出一段影片，秀出了自己輕輕拉架上衣服的過程，二度對拉扯衣領的風波作出回應。

▲紀卜心20日再針對拉衣服事件做出回應。（圖／翻攝自紀卜心Instagram）

紀卜心20日照常在限時曬出一連串動態，她先是上傳一段逛街看衣服的影片，寫下「不小心拉太大力了，真的不是故意，逛街要像這樣輕輕地翻衣服，才不會讓衣服鬆掉」，再度針對拉衣服風波給出回應，下一段影片則是示範翻看衣服時的正確動作，並且附文寫著「輕輕的」，以及一個比OK的手勢符號。

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▲紀卜心連發兩則衣服的限時動態。（圖／翻攝自紀卜心Instagram）

此前，有網友19日在紀卜心業配香氛品牌的貼文下，留言詢問最近引起的另一項爭議，「所以衣服最好有買下來嗎？沒人想買領口鬆鬆的衣服。」事隔1小時，本尊真的被釣出來回應，「抱歉以後會注意。」隨後紀卜心在留言區進一步解釋，當時拉下衣領查看價錢的舉動，真的不是故意的。但對於網友好奇「衣服最後有買下來嗎」一事，她並沒有正面回應。