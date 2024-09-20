謝祖武不跟兒子走星光　談謝展榮表現只給61分

記者葉文正／台北報導

謝祖武愛兒謝展榮憑藉戲劇處女作《有生之年》首度入圍「第59屆金鐘戲劇節目最具潛力新人獎」。今日謝祖武出席「2024愛不止息慈善晚會」提到兒子入圍，他說站在同行的立場，很替他覺得很開心，「對每一位演藝同仁可以入圍獎項，都是值得恭喜的事情」，不過謝祖武仍表示，「依舊不看好他」，只給兒子61分。

▲謝祖武今天盛裝出席晚會。（圖／記者黃克翔攝）

謝祖武表示，「不管看不看好，還是演員的本質把戲演好了，入圍是屬於一種緣分，這個開心一下就好了，接下來是要把工作做好」。他對兒子相當嚴格，更直言謝展榮在《有生之年》表現只有「61分！」僅是比及格多1分，他笑說「我頂多也只是62分而已」。

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▲謝展榮入圍金鐘最佳新人獎。（圖／八大提供）

至於謝展榮的戰袍，謝祖武不敢插手，「最主要是Olivia（謝祖武老婆）的範圍，不許我越矩去討論這個，因為媽媽有她的私心存在」，雖兒子沒邀約，但他也不打算陪兒子走紅毯。謝祖武說，若兒得獎製作單位會幫忙慶祝，反而是兒子應該拿獎金請他們吃一頓飯。

謝祖武對兒子入圍一事都相當平常心，他也透露，謝展榮現讀大四，最煩惱的其實是學業，「不曉得會繼續念到大幾？」他和兒子近期碰面反而是討論一些超日常的話題，像是兒子堅持牛仔褲不要常常洗、堅持要先做重訓然後再跑步，都跟他觀念不太一樣，這就是父子的日常。