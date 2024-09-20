陳艾琳認了「沒避孕」！結婚5年鬆口二寶進度 後事已規劃：要辦大趴

記者潘慧中／綜合報導

陳艾琳從《大學生了沒》出道，近年雖淡出演藝圈，仍會與粉絲保持互動。她近日便在Instagram開放提問，被問到是否有打算生二寶時，她則大方表示：「沒有避孕也沒有特別做什麼事。」

▲陳艾琳坦承沒避孕。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



陳艾琳在限時動態坦然地說，既來之則安之，「沒有也知足惜福，朋友小孩很多，週末都一起」，因此無論她或是女兒都不會感到孤單，「老了我會把自己送養老院長照不煩惱。」

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▲陳艾琳5年前生下女兒後，肚皮就不再有動靜。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



至於喪事，陳艾琳心裡倒是已經有規劃，「要一個大趴，百大DJ那種，賓客不收費，辦趴錢我會留好，辦完燒一燒花葬即可」，難得跟粉絲分享身後事。

▲陳艾琳已經規劃好後事。（圖／翻攝自Instagram／chen_ai_ling51）



事實上，陳艾琳已經和Alex（顏庭笙）結婚5年了，前陣子慶祝週年紀念日，她寫下老公那陣子送給自己的話，「辛苦了老婆，我們都在成長，人生不同階段有時你跑的快、有時我快，跑得快時要有耐心、跑得慢時要有態度，一起創造幸福人生」，夫妻感情越來越穩定。