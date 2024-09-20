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王心凌罕見為1事「動氣」！　崩潰脫手套氣喊：你來

記者蔡琛儀／台北報導

王心凌近期忙著為10月的「SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會」台北小巨蛋演唱會做準備，更推出《My! Cyndi! +》極精選智能專輯，「這次為了將已經絕版的《My!Cyndi!極精選》以智能專輯的嶄新面貌回歸，除了你們陸續看到的四季美照外，我還在每首歌之後錄了段小叮嚀，希望讓大家在聽歌時可以有不同的感受。一年份的陪伴已經準備好，接下來我繼續練歌、練舞，期待10月份與你們見面。」

▲▼王心凌推出個人首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選。（圖／環球提供）

▲王心凌穿上「寶貝熊」洋裝。（圖／環球提供）

王心凌為了智能專輯，特別穿上超萌的「寶貝熊」洋裝，還有一雙暖呼呼的熊掌手套，在拍攝空檔，好工作人員出了許多難題，給套著熊掌手套的心凌做挑戰，像是轉開瓶裝水的瓶蓋、打開餅乾零食包裝、打字、扣紐扣，尤其是扣紐扣難度超高，還一度讓王心凌氣到脫下手套對拍攝的工作人員喊：「你來，你來試試看，我幫你拍，你來試試看！」

她的個人首張智能專輯《My! Cyndi! +》極精選，結合線下實體專輯的唱片與收藏功能，以及線上數位音樂與便利性的全新娛樂視聽方式，不只是推出韓國原裝進口KiT Album，更有全新拍攝的超值特典，串起2025貼身年曆，寫真集規格的四季甜蜜美照，再加上四季密語小卡組，還會隨機加贈 Sweet Draw 特寫甜蜜明信片，且還收錄20段王心凌特別錄製的甜蜜貼心叮嚀，專輯20日開始預購，10月12日台北小巨蛋演唱會首日推出。

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