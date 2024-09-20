記者張筱涵／綜合報導

韓國女團FIFTY FIFTY組成全新陣容後，今（20日）推出全新作品《Love Tune》，主打歌〈SOS〉這次更推出了韓文和英文版本，完整音源和MV上線後，很快就掀起熱烈討論。

▲FIFTY FIFTY重組後回歸樂壇。（圖／索尼提供）



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〈SOS〉以夢幻的合成器音效和輕快的節奏交織而成，搭配成員們清新且獨特的嗓音，營造出如同漫步雲端的奇妙氛圍。MV也延續了這種夢幻氛圍，FIFTY FIFTY成員們在影片中穿越宇宙、自由往返於白天與黑夜之間，展現視覺、聲音與舞蹈的多元魅力，副歌以手勢比「SOS」的可愛舞蹈動作，更是一大亮點。

▲FIFTY FIFTY〈SOS〉重點編舞。（圖／翻攝自YouTube／FIFTY FIFTY Official）



論壇theqoo、Melon或YouTube上，韓網友們都對〈SOS〉稱讚連連，「歌真的很好聽，成員們也都很漂亮，久違地融化耳朵了」、「這間公司真的很會選歌」、「英文版本也超棒！歌詞很好」、「好久沒遇到第一次聽就喜歡的歌曲了」、「這品質真的太棒了，不是運氣好才紅的，而是真的很有選歌的眼光」。FIFTY FIFTY《Love Tune》專輯已在台灣數位上架。