Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天后Jennie身為女團BLACKPINK成員之一，長相甜美又可愛，在國際間擁有高人氣。然而，她7月曾被抓包室內抽電子煙，且還對工作人員吞雲吐霧，遭到炎上痛批沒公德心。針對室內抽煙一事，她後來透過公司道歉，表示正在反省也已經向該位工作人員道歉。時隔2個月，她近日接受雜誌專訪，再度提及道歉一事，坦言「如果韓國人覺得錯了，那我就得彌補」，這句話卻又引起民眾不滿，再度被炎上。

▲Jennie近日接受雜誌專訪，談到道歉原因。（圖／翻攝自《哈潑時尚》雜誌）

Jennie近日接受美國雜誌《哈潑時尚》（Harper's Bazaar）採訪，談及日前在義大利室內抽電子煙的爭議，她立刻透過經紀公司致歉，坦言「我該怎麼做才好，如果韓國人覺得錯了，那我就得彌補（What can I do? If Korean people think it’s wrong, I’ve got to make up for it.）」，強調要從粉絲的角度去理解，「我理解為什麼你們會這麼不開心，這是文化性、歷史性、時代性的事情，而我無法違背時代（It’s like, I get why you guys are upset. It’s cultural, it’s history. It’s time. And I can’t go against time.）。」

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▲Jennie日前因室內抽電子煙，還把煙吐在工作人員臉上道歉。（圖／翻攝自韓網）



從Jennie的訪談內容透露出南韓文化無法接受室內抽煙一事，這說法傳回韓國再度遭到炎上，有網友認為她沒搞清楚重點，「她好像不知道做錯了什麼」、「在化妝時對著前面幫妳化妝的人吐煙，這有正常嗎，這不只韓國，是全世界都會討厭的事」、「跟隨韓國文化？白話文就是『要賺韓國錢吧』」、「什麼啊，她不是韓國人嗎」、「我也是海外派，但從What can I do? 開始回答，整句話聽起來就觀感不佳了」。

▲韓網認為Jennie並非真心道歉。（圖／翻攝自theqoo）



但也有網友抱持著相反看法，認為Jennie本身並非不是真心道歉，應該是英文語法理解上有差異，「如果覺得她的訪談看起來是在較真，英文要重學吧」、「Jennie回答得很帥啊」、「她的原意是在解釋『外國人可能不能理解，但韓國人是這樣認為的』這樣吧」，韓網掀起正反議論。

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