Jennie談「抽電子煙道歉原因」：韓國人覺得錯了，我就彌補　韓網暴怒

南韓天后Jennie身為女團BLACKPINK成員之一,長相甜美又可愛,在國際間擁有高人氣。然而,她7月曾被抓包室內抽電子煙,且還對工作人員吞雲吐霧,遭到炎上痛批沒公德心。針對室內抽煙一事,她後來透過公司道歉,表示正在反省也已經向該位工作人員道歉。時隔2個月,她近日接受雜誌專訪,再度提及道歉一事,坦言「如果韓國人覺得錯了,那我就得彌補」,這句話卻又引起民眾不滿,再度被炎上。

▲Jennie近日接受雜誌專訪,談到道歉原因。(圖/翻攝自《哈潑時尚》雜誌)

Jennie近日接受美國雜誌《哈潑時尚》(Harper's Bazaar)採訪,談及日前在義大利室內抽電子煙的爭議,她立刻透過經紀公司致歉,坦言「我該怎麼做才好,如果韓國人覺得錯了,那我就得彌補(What can I do? If Korean people think it’s wrong, I’ve got to make up for it.)」,強調要從粉絲的角度去理解,「我理解為什麼你們會這麼不開心,這是文化性、歷史性、時代性的事情,而我無法違背時代(It’s like, I get why you guys are upset. It’s cultural, it’s history. It’s time. And I can’t go against time.)。」

▲Jennie日前因室內抽電子煙,還把煙吐在工作人員臉上道歉。(圖/翻攝自韓網)



從Jennie的訪談內容透露出南韓文化無法接受室內抽煙一事,這說法傳回韓國再度遭到炎上,有網友認為她沒搞清楚重點,「她好像不知道做錯了什麼」、「在化妝時對著前面幫妳化妝的人吐煙,這有正常嗎,這不只韓國,是全世界都會討厭的事」、「跟隨韓國文化?白話文就是『要賺韓國錢吧』」、「什麼啊,她不是韓國人嗎」、「我也是海外派,但從What can I do? 開始回答,整句話聽起來就觀感不佳了」。

▲韓網認為Jennie並非真心道歉。(圖/翻攝自theqoo)



但也有網友抱持著相反看法,認為Jennie本身並非不是真心道歉,應該是英文語法理解上有差異,「如果覺得她的訪談看起來是在較真,英文要重學吧」、「Jennie回答得很帥啊」、「她的原意是在解釋『外國人可能不能理解,但韓國人是這樣認為的』這樣吧」,韓網掀起正反議論。

