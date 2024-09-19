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解婕翎上《天才衝衝衝》遭媽疑變胖！　她PO哭臉圖曝對話：沒安慰到

記者王靖淳／綜合報導

女星解婕翎平時會在社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享生活，今（19）日她就發文透露一段與媽媽的對話內容，表示對方看到她在節目《天才衝衝衝》上的體態後，傳訊息問她是否變胖，甚至還說站在她周遭的女生看起來嬌小，所以才會覺得她看起來發福。為此，解婕翎PO出哭臉的表情符號無奈表示：「好像沒安慰到我。」

▲▼解婕翎（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

▲解婕翎會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

解婕翎透露她媽媽在觀看綜藝節目《天才衝衝衝》時，注意到她的外型似乎有所改變，於是傳訊息給她。當解婕翎被媽媽問到是否變胖時，她幽默回覆對方：「你全家才變胖。」為此，解婕翎的媽媽也用笑臉的表情符號回應女兒，顯示她們彼此之間的親密關係。

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▲▼解婕翎（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

▲解婕翎會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／解婕翎）

解婕翎表示，隔日她回到家中，媽媽又再度向她提起此事，並解釋是因為節目中其他站在她身旁的女生相對較瘦小，才會使她看起來顯得較為高大。事實上，解婕翎的媽媽本意是想安慰女兒，但她開玩笑地回應媽媽，這段話並未讓她感到安慰。

▲▼解婕翎

▲解婕翎發文透露媽媽說自己胖。（圖／翻攝自Instagram／dollshin）

為此，貼文曝光後，除了吸引大批網友朝聖按讚之外，同時也吸引不少人留言安慰解婕翎，「妳還是很美」、「服裝的關係啦」、「有點肉比較好看」、「換高跟鞋應該就會比較好，修飾腿型」、「螢光幕有膨脹效果，再瘦的人都會顯得膨脹」。不過也有部分網友持相反看法，留言表示認同解婕翎媽媽，「幸福肥」、「腿有變粗的感覺」，掀起兩派討論。

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