「壯壯搭北捷」網掀兩極討論！　李沛旭露壯臂發聲：希望對健身人士友善

記者蕭采薇／台北報導

由億萬導演盧貝松監製新片《台北追緝令》，全片在台灣拍攝，更邀請庹宗華與李沛旭演出。李沛旭在片中飾演「韓哥」姜成鎬手下，透露接演時正好參加健美比賽。不過先前北捷上出現「壯壯搭捷運」引起討論，李沛旭也表示：「希望大家可以對健身人士友善一點。」

▲李沛旭身材健壯。（圖／記者黃克翔攝）



李沛旭在片中飾演「韓哥」姜成鎬的手下，並在片中耍狠使雙槍，還在飯店掃射。被問到感覺如何？他笑說：「好爽！」李沛旭透露，拿雙槍則是監製盧貝松的想法，「槍戰那場戲是盧導自己拍的！」也大讚導演黃嘉智的細膩和溫暖，「期待之後還有碰撞機會。」

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李沛旭笑說，因為是在準備比賽的期間拍攝的，認為這是「win win」的雙贏局面，剛好把最好的一面放在電影裡。雖然沒有和姜成鎬交流健身，但李沛旭開心的說：「他是個前輩，我年輕就看他，很崇拜，我就是隨侍在側，當個安靜的弟弟。」

▲《台北追緝令》全片在台灣拍攝，（左起）李沛旭和庹宗華也參與演出。（圖／記者黃克翔攝）

庹宗華提到在片中有不少英文台詞，他說其實就是練習，「美國口音要調整，畢竟歐美片多半沒有字幕，所以發言嚴格一點」。另外，他的角色還不停吃著棒棒糖，笑言：「導演他們視覺上喜歡角色吃個棒棒糖，所以我一直在吃！」

李沛旭前女友愷樂（前蝴蝶姊姊）最近升格當人母，被問到是否有給祝福？李沛旭當場聳肩，露出尷尬而不失禮的微笑。《台北追緝令》將於9月25在台上映。

▲台北市長蔣萬安（中）現身為《台北追緝令》首映站台。（圖／記者黃克翔攝）