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「沒有台灣就沒有郭富城」　天王感性告白：對我的愛從沒忘記

記者蔡琛儀／台北報導

香港天王郭富城將在12月27、28、29日一連三天於台北小巨蛋開唱，今（19日）舉辦記者會，本次台北演唱會是他巡演的第二站，郭富城說，一直有計畫要把台灣當成下一站，「我的開始就是在這裡，雖然我是香港成長，我的家也在香港，但也希望可以給一直追隨我、給我很大力量的台灣歌迷，在第一時間回到你們身邊、表演給你們看，是我最想做的。」並喊話：「我的開始在這裡，台灣對我的寵愛，這份力量我從來沒忘記過！」

▲郭富城演唱會《2024 台北站》訪台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭富城相當感念台灣當年開啟他的事業版圖。（圖／記者林敬旻攝）

他日前才剛完成13場香港演唱會，這次也將傾力把半億重金打造的「魔幻方塊凱旋門」華麗舞台、巨翼LED多角度炫目視覺及大膽突破的視覺特效燈陣舞台，都盡力搬到台北小巨蛋舞台上；不過郭富城先前在香港演唱會上的「前衛」造型備受討論，他說每次自己對於演唱會服裝都有不同的突破，但已得知台灣場服裝可能會有點不一樣，「大家可能會看到我更帥氣、有型的一面，跟香港會有點區別。」似乎也暗示年底台北演唱會上的服裝，可能比較不會那麼「前衛」。

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至於年底的歌單，郭富城說想要帶來回憶殺國語金曲，「對我來說台灣是我的音樂起點，如果沒有從台灣開始，就沒有郭富城的出現，就不會欣賞到我的表演，在我事業尤其是唱歌發展上，台灣是我的起源，對這份感情不只是今天，走過那麼長時間，我一直放在心裡，台灣歌迷對我來說非常重要。」也提到當年首獲影帝殊榮，就是在金馬獎，以《三岔口》、《父子》連兩屆摘下金馬影帝，整場記者會對於台灣的感謝及感念不絕於耳，也讓在場歌迷爆出陣陣歡呼聲。

▲郭富城演唱會《2024 台北站》訪台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼郭富城身材外貌保養得宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭富城演唱會《2024 台北站》訪台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

昨天郭富城抵台後，立刻奔去吃心心念念的麻辣鍋，今記者會完全沒有因吃了重鹹食物而水腫的痕跡，且58歲的他身材依然保持得相當完美，郭富城透露，自己吃完麻辣鍋後有運動，「一天裡面都會抽大概一小時的時間給自己運動，這是很基本的。」但也坦言平常有為了演出忌口，昨天是小小放縱一下。演唱會門票將在本週六開賣，詳洽udn售票網。

▲郭富城演唱會《2024 台北站》訪台記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭富城見到一班鐵粉力挺相當感動。（圖／記者林敬旻攝）

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