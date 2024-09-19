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朴信惠新戲接檔《好搭檔》：壓力大　「片場美談曝光」衣服讓後輩穿

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神朴信惠帶著新戲《來自地獄的法官》回歸，飾演「惡女」法官，以惡制惡將犯人關進大牢。她19日出席戲劇發布記者會，坦言「戲劇接檔《好搭檔》說沒有負擔是假的」，她選擇平常心面對。戲劇在冬天拍攝，同劇演員金雅永也在活動上透露她的美談，曝光朴信惠心善的一面。

▲▼ 朴信惠新戲《好搭檔》：壓力大　「片場美談曝光」衣服讓後輩穿。（圖／翻攝自SBS）

▲朴信惠帶著新戲《來自地獄的法官》回歸。（圖／翻攝自SBS）

《來自地獄的法官》早在冬天開拍，主演朴信惠的暖行因此被公開。同劇演員金雅永透露自己沒有冬天拍攝的經驗，當時朴信惠主動關心她：「有穿發熱衣嗎？」於是把自己的送給她穿，朴信惠的溫暖之舉至今令她難忘，稱讚朴信惠為人灑脫，「就連我們聚餐的時候，前輩就像是豪爽又酷的姐姐，讓人很尊敬她」。

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▲▼ 朴信惠新戲接檔《好搭檔》：壓力大　「片場美談曝光」衣服讓後輩穿。（圖／翻攝自SBS）

▲▼朴信惠把自己的發熱衣讓給後輩金雅永穿。（圖／翻攝自SBS）

▲▼ 朴信惠把自己的發熱衣讓給後輩穿。（圖／翻攝自SBS）

朴信惠與電視台SBS很有淵源，時隔8年再以《來自地獄的法官》回歸SBS戲劇，過去她所參演的《天國的階梯》、《原來是美男》全是SBS作品，她坦言「隔了8年再回到SBS，說沒有負擔是假的」，加上戲劇接檔夯劇《好搭檔》，自然壓力倍增。

「要拿出像《好搭檔》的好成果確實有負擔，但不是所有事情都能隨心所欲，我會自然地接受結果。」朴信惠這次透過「惡女」形象回歸，以平常心面對新戲播出。《來自地獄的法官》9月21日在Disney+獨家播出。

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