來台灣14年「很多人對我沒印象」！宋米秦吐心聲：好多恐惶不安

記者許逸群／台北報導

時尚女星宋米秦昨（18日）於社群平台無預警公布即將推出新單曲《燈火》的喜訊，預告單曲與完整MV將於9月20日正式上線，在毫無預兆之下，引發許多藝人好友及網友討論與期待。

▲宋米秦即將推出新單曲《燈火》。（圖／橙藝創意提供）

宋米秦2021年曾與歌手斯辰合作歌曲《終止Termination》，可惜因疫情中斷宣傳，讓粉絲直呼可惜。而此次《燈火》由人氣音樂製作人盧鈞右 Neon Lu、阿將 John及榮獲多次金曲獎錄音師蔡周翰量身打造及製作，將宋米秦堅強開朗與氣質外表下的細膩與寂寞完美詮釋。

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▲宋米秦當初來台時帶著惶恐與不安。（圖／橙藝創意提供）

宋米秦表示：「算一算來台灣14年，我也是一直尋找屬於我的『歸屬感』，特別是一開始自己來台灣時，有好多恐惶跟不安。」她坦言：「其實我最後一次個唱的音樂作品，是10年之前，相信很多人對我聲音應該是完全沒有印象。但我會努力，即便每一次嘗試都是小小的燈火，但只要能照亮世界任何一個角落，我都會覺得好幸福！希望大家聽歌時也能被這首歌微光照亮！」

宋米秦2006年出道，於2010年來台灣發展至今將滿14年，她告別女團身分後，近年以社群經營為重心，常在節目與社群分享幸福家庭及時尚生活，雖多年沒有戲劇及音樂作品，仍獲許多粉絲喜愛與力挺。如今，她無預警公布即將推出新單曲《燈火》的喜訊，讓她的粉絲又驚又喜。